Estados Unidos.- La joven azafata Betty Ong perdió la vida en el trágico atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, ella era parte de la tripulación del vuelo de American Airlines 11 entre Boston y Los Angeles que fue secuestrado por extremistas islámicos, mismos que unos minutos después estrellaron el avión en contra de la torre norte del WTC en Manhattan.

Ong originaria de California y con ascendencia china, contaba con más de 10 años de experiencia trabajando para aerolíneas de turismo, el día de su lamentable deceso contaba con 44 años de edad, es recordada como una heroína ya que fue la primera persona que hizo contacto con las autoridades federales de los Estados Unidos para avisarles sobre el secuestro de la aeronave en la que viajaba ella, la tripulación, cinco secuestradores y 76 pasajeros, todos ellos murieron en el impacto contra el WTC.

Del otro lado de la línea, se encontraba la jefa de operaciones de American Airlines (AA), Nydia González, ella fue parte de quienes recibieron la llamada precautoria sobre lo que estaba sucediendo en el vuelo de la compañía.

“La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé. Me parece que nos están secuestrando”, indicó la azafata al filo de las 08:20 de la mañana de ese martes 11 de septiembre.