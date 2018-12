Cuelgan mantas en Monterrey para inhibir el voto

México. Notimex.- La Secretaría de Marina-Armada de México tiene en marcha lal “Operación Salvavidas Invierno 2018”, a cargo de cuatro mil 312 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, a fin de proteger y salvaguardar a los vacacionistas en las playas de mayor afluencia del país, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno.

Con ello, la dependencia se unió al “Operativo Vacacional Invierno 2018”, con la participación de diferentes autoridades de la administración pública federal, mismo que tiene como finalidad brindar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que llegan a los diferentes destinos turísticos de México.

La Semar destacó que quienes participan en este operativo, previo a su puesta en marcha, realizaron un entrenamiento para salvavidas de playa, con conocimientos para la atención a los vacacionistas, derechos humanos y valores institucionales.

Son 575 unidades (55 buques, 181 embarcaciones menores, 12 aeronaves y 327 vehículos terrestres), que se encuentran listas para ejecutar acciones en las costas del Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

También se implementarán 131 puestos de socorro y rescate, con 214 elementos de Sanidad Naval y 452 elementos salvavidas para brindar los primeros auxilios y rescate, en caso necesario.

La “Operación Salvavidas Invierno 2018”, concluye el próximo 6 de enero, fecha en que finaliza el periodo vacacional. Durante dicha operación, esta institución naval efectúa patrullajes marítimos y terrestres para la salvaguarda de la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden.

La Secretaría de Marina invita a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones: no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas.

También deben procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en playa, utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado y tomar agua constantemente para rehidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas y no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

Los paseantes, deben exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida (los chalecos para lancha, banana y paracaídas tienen diferentes características).

En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sea sobrecargada; no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias; no tirar basura en las playas.

Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados.

La banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar.

NTX/RAJ/SGR