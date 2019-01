Deuda pública de Guerrero a la baja; se redujo en mil mdp: Finanzas

Acapulco, Guerrero.- La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, abandonó la sesión de cabildo ante las protestas de comerciantes que exigieron ser atendidos por la alcaldesa.

Desde las 11:00 de la mañana, más de 200 personas protestaban en el Ayuntamiento porteña y tomaron el recinto demandando una reunión con Román Ocampo para que los reinstalen en las inmediaciones del Parque Papagayo.

Cerca del medio día, la edil ordenó que se cerraran las puertas del Cabildo para iniciar la instalación del Consejo Ciudadana de Ecología y Protección al Medio Ambiento. Sin embargo, la sesión fue interrumpida por los comerciantes, quienes golpeaban la puerta esperando ser atendidos.

Ante ello, Román Ocampo decidió retirarse bajo la advertencia de que no permitiría que grupos de comerciantes continuarán teniendo bajo el desorden las calles del puerto.

“Me van a disculpar, pero me tendré que retirar, porque afuera están comerciantes que desean ser escuchados y esta vez no continuaré permitiendo que exista una ciudad desorganizada; ellos desean que se les reinstale en el Parque Papagayo y ésto no puede continuar así, necesitamos una ciudad limpia, que dé buena imagen”, expresó Román Ocampo.

Sostuvo que ha tenido diálogo con el líder de los comerciantes, quien no sólo le exige la reinstalación de los 179 comerciantes, sino que les dé dinero o los acomode en su gobierno.

La presidenta dijo que no caería en provocaciones y huyó del recinto por la puerta de la sala de cabildo.