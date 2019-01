Asombra a capitalinos el primer eclipse lunar de este 2019

México.-Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, se posicionó como la autora del libro más vendido de Amazon por 48 días seguidos, con su autobiografía Mi historia (Becoming).

Tan sólo en las primeras dos semanas de su publicación, en Estados Unidos se vendieron dos millones de copias y se convirtió rápidamente en el best seller de 2018, rompiendo el récord marcado en 2012 por el libro Cincuenta sombras de Grey de E.L. James.

Las altas ventas del libro se han mantenido no sólo en el país norteamericano, también en regiones de Europa como España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Grecia, donde se ha colocado en el primer lugar y ocupó el número uno en la lista de libros de no ficción de The New York Times por nueve semanas consecutivas.