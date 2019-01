Desplazados no volverían a Tlaltempanapa; temen ser asesinados

Exploró la geometría de los estados cuánticos, teoría de los filtros, mecánica cuántica generalizada, lógica cuántica, mecánica cuántica, determinismo, causalidad y partículas, así como fenómeno de la movilidad en las teorías no lineales.

México, (Notimex).- El investigador polaco Bogdan Mielnik Manwelow, quien impulsó varios avances en el campo de la física cuántica, falleció el martes en esta ciudad, a los 82 años de edad, informó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Entre sus artículos destaca en el que expone la factorización modificada del oscilador armónico, propuesta esencial para entender la forma en que se generan nuevos potenciales exactamente solubles y dio lugar a una gran variedad de generalizaciones, refirió el centro de investigación en un comunicado.

Bogdan Mielnik también abordó temas como problemas estructurales y fundamentales de la teoría cuántica, en particular la posibilidad de geometrías atípicas donde los estados cuánticos no tienen que ser vectores en espacios de Hilbert; la convexidad y geometría generalizada de las teorías cuánticas; las alternativas de las ecuaciones cuánticas no lineales, y el “fenómeno de la movilidad”, entre otras.

Igualmente, sobresalen sus trabajos sobre la solución explícita del problema continuo de Baker-Campbell-Hausdorff y una nueva expansión del operador de fase; enfoque combinatorio a la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff; Movilidad global de la partícula de Schrödinger; Loops de evolución y controlando el movimiento cuántico, por citar algunos.

Bogdan Mielnik, quien nació el 6 de mayo de 1936, se incorporó al Instituto de Física de la Universidad de Varsovia; entre 1968 y 1976 publicó una serie de artículos fundamentales sobre la estructura geométrica de las teorías cuánticas en la revista “Communications in Mathematical Physics”, que despertó el interés de la comunidad científica.

En 1964, defendió su tesis doctoral, dirigida por el eminente físico polaco Jerzy Plebánski, en lo que fue el primer grado de doctor que otorgó el Cinvestav y su Departamento de Física.

El investigador, quien pasó gran parte de su vida académica en el país, donde se convirtió en una referencia mundial en física cuántica, publicó cerca de 60 artículos científicos en las más importantes revistas indexadas a nivel internacional, y alcanzó casi mil 300 citas en diversas publicaciones.

Entre sus descendientes académicos están los doctores en física David Fernández, Gerardo Herrera, Oscar Rosas, Francisco Delgado, Rodrigo Muñoz, Sara Cruz y Alejandra Ramírez.