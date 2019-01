Esdras Romero, priista corrupto y represor que lidera sindicato de Pemex

México.- Además de Carlos Romero Deschamps, dirigente nacional del sindicato de trabajadores de Pemex, otros líderes de la organización ostentan un nivel de riqueza que no corresponde con sus sueldos como trabajadores petroleros. Tal es el caso de Esdras Romero Vega, dirigente de la Seccion 1 en Ciudad Madero, Tamaulipas, quien ostenta un patrimonio y poder basado en corrupción e intimidación.

El 21 de noviembre de 2009, un grupo de hombres golpeó a Juan Antonio López en Ciudad Madero, Tamaulipas, por denunciar la corrupción de los líderes del sindicato petrolero.

Después de la golpiza, el líder de la Sección 1, Esdras Romero Vega, ordenó la jubilación anticipada de López, a pesar de que contaba con 30 años de antigüedad. También despidió a su esposa z, quien trabajaba en el Hospital Regional de Pemex, en Ciudad Madero.

Al igual que José Antonio, cientos de trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país también han tenido que enfrentar los abusos de dirigentes regionales del sindicato petrolero, que controla desde hace 25 años, Carlos Romero Deschamps.

“Le cobran a la gente por un contrato, le cobran por una subida al mar, le cobran por una incapacidad, le cobran por un permiso, le cobran porque cambie por centro de trabajo”, acusó Cecilia Sánchez, trabajadora Pemex y Senadora de MORENA.

Esdras Romero Vega, dirigente de la sección 1, en Ciudad Madero, ha ocupado en dos ocasiones la Secretaría General y en octubre del año pasado, en una contienda cuestionada e impugnada, fue electo de nueva cuenta líder sindical.

En 20 años, nunca ha regresado a trabajar a la refinería Francisco I. Madero, donde inició en el área de limpieza y escaló al nivel de ayudante, en el departamento de inspección y seguridad. Con nivel 25 en Pemex, tiene un salario de 30 mil pesos mensuales.

Durante estos años, ha usado la estructura del sindicato petrolero para ocupar los cargos de diputado local, federal y alcalde de ciudad madero por el PRI. Su lema de campaña ha sido el “rey de los trabajadores”, gran parte de su familia trabaja en Pemex.

En los últimos 10 años, Esdras Romero ha comprado una veintena de propiedades en Ciudad Madero, Tampico y Altamira. El valor de los inmuebles supera los 100 millones de pesos.

En el fraccionamiento Petrolera Chairel, en la calle esmeralda 222-A, con acceso a la laguna, se construyó una residencia con alberca y embarcadero. La propiedad se encuentra a su nombre y tiene un valor de 15 millones de pesos.

La mayor parte de las propiedades que ha comprado Esdras Romero las ha escriturado a nombre de sus hijas: Karen Patricia y Lizette Saraí Romero Juárez.

En 2014 empezó a construir tres residencias en el exclusivo fraccionamiento Villa Encantada, de Tampico. En la privada número 128, en un terreno de mil 500 metros cuadrados, se construyó una residencia de 30 millones de pesos; en el número 123 tiene otra, valuada en 15 millones de pesos y la residencia del número 120 no se ha terminado de construir.

En Ciudad Madero tiene una residencia en Playa Caracoles, en el Fraccionamiento Fundadores y otra en Melchor Ocampo 409, colonia Ampliación Unidad Nacional.

Estados Unidos también ha sido un destino turístico y de inversión para el líder petrolero y su familia. Han comprado propiedades en las ciudades de Mission y Donna, Texas, que están a nombre de Karen Patricia Romero.

“Si sacamos cuentas del salario que él obtiene, del salario que él obtuvo dentro de los cargos políticos y de los cargos que él tiene dentro del comité, si hacemos una suma, me parece que no le cuadraría con la vida que él puede tener”, consideró Hugo Carlos Venegas, trabajador de Pemex y ex candidato a la dirigencia de la Sección 1.