Trendy.- El cantante Lorenzo Méndez y Janney Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera aún no han consumado su divorcio pese a que se separaron en el 2019.

Desde entonces, el trámite que dará fin a su matrimonio de manera legal se ha postergado; Lorenzo Méndez incluso ya fue sancionado con tres mil dólares por no presentar sus documentos en tiempo y forma antes del 28 de enero, de acuerdo con las órdenes judiciales de la corte de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando iba rumbo a su presentación en Austin, Texas, conversó con Ventaneando y reveló que el divorcio de Chiquis por fin se consumaría, sin especificar fechas para que se dé a conocer algún avance:

“Voy para Austin (…) Todo bien hermano, ya todo cerrado… espero, no me han dicho”, declaró Lorenzo Méndez, cuando fue cuestionado sobre la multa por incumplir el requerimiento de la corte, respondió que ya estaba “Todo pagado, todo listo”, además, aseguró que ya firmaría el documento.

De acuerdo con la abogada de Chiquis, en caso que no firmara el divorcio, el juez decretaría de forma consecuente el término de su matrimonio de manera legal. La audiencia se habría realizado el pasado 22 de abril, pero el cantante no se presentó y tampoco envió a sus abogados.

“El siguiente paso es esperar a que la corte pueda procesar el dictamen donde se finalizará el juicio de divorcio a través del tema judicial”, explicó Nina Gohari en conversación con Ventaneando.

De acuerdo con la litigante de Chiquis Rivera “Las partes tuvieron un matrimonio muy corto, ambos están en el negocio del entretenimiento, son muy activos en sus negocios y eso nunca fue discutido o necesario en este caso. Las partes tienen un acuerdo prenupcial firmado antes del matrimonio y por eso no hay ninguna disputa, cada uno se lleva lo que le corresponde y lo que tenía antes del matrimonio”.

Escogiendo anillo de bodas

Por su lado, hace una semana la cantante Chiquis Rivera fue captada por el programa La mesa caliente en una joyería “eligiendo” anillos de compromiso, lo que hizo pensar a sus fans que ya estaría en planes de boda con Emilio Sánchez, su actual pareja.

“Dios mío, está hermoso, es bello ¿Me vuelvo a casar?” dijo en inglés y entre risas la hija de Jenni Rivera, sin embargo, la cantante de banda no ha especificado si planea casarse pronto con su novio. Cabe recordar que en febrero se dijo profundamente enamorada de Emilio Sánchez.

Chiquis Rivera lanzó recientemente un libro en el que relató diversos aspectos de su vida, entre ellos destacan los detalles sobre su matrimonio con Lorenzo Méndez. Además de aperturarse sobre su vida privada, la cantante escribió sus memorias para que otras personas se inspiren.

En Invencible, la hija de Jenni Rivera contó que vivió episodios de violencia durante su relación con Lorenzo, al ser cuestionado por Telemundo sobre el libro, el cantante se dijo con la conciencia tranquila e incluso “perdonó” a su ahora ex pareja.

“Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho, mucho amor, la verdad; y la perdono, la perdono en verdad, qué bueno que ahorita esté feliz”, explicó, dejando en claro que no siente celos por Emilio Sánchez, su actual pareja.

Para Lorenzo Méndez ya terminó la etapa de su romance con Chiquis, pero a pesar de ello, reveló que nunca diría algo negativo sobre la intérprete de Quisieran tener mi lugar.

“Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa página, y puedes buscar cualquier entrevista, nunca he hablado mal de ella”, dijo para la cadena Telemundo.

Por otra parte, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de leer Invencible, el libro donde es mencionado, señaló que no estaba entre sus planes revisarlo, pues no representa “su versión de la historia” y dio a entender que prefería no conocer la contra parte.

