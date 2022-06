Morelos.- Con el ex senador Rabindranath Salazar Solorio no hay ningún acuerdo que establezca que a él le toca la candidatura a la Gubernatura de Morelos en 2024, aseguró el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“A él no le toca la candidatura, se va a hacer las encuestas como lo ha dicho el señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador), pero si el señor Rabindranath dice eso (que le toca la candidatura), pues es problema de él, que lo siga diciendo”, expresó el Mandatario.

En entrevista sobre el proceso electoral que se avecina para la renovación de la Gubernatura de Morelos, Blanco Bravo insistió en que él no mantiene ningún acuerdo con Salazar, actualmente Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Esa versión surgió luego de que en la pasada contienda electoral por el Gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco ganó en el proceso interno de Morena la candidatura a Rabindranath, quien también aspiraba a competir abanderado por el partido del Presidente López Obrador.

“Yo no tengo ningún acuerdo con él, y yo antes de hacer las encuestas yo iba a ir solo, entonces, al señor Rabindranath yo creo que le ha de haber dolido esta encuesta que al final de cuentas apabullé, fue un porcentaje muy alto”, dijo

Añadió que existe la posibilidad de afiliarse a Morena en el futuro.

“No sé si me vaya o no me vaya a Morena, siempre ha sido apoyar al Presidente, ustedes me han visto en cada momento que lo he apoyado, pero es decisión de la gente de Morena, a mí me encantaría irme, pero bueno, eso lo decidirá Mario Delgado, que es el Presidente de Morena, el cual tengo muy buena relación con él, hace como un mes fuimos a comer y platicamos el tema.

“Hay la posibilidad”, expresó.