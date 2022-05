Trendy.- Alfredo Olivas es uno de los cantantes más queridos del género regional mexicano, sus canciones han sido coreadas por miles de personas y sus videos en youtube cuentan con millones de reproducciones, sin embargo, el cantante ha estado pensando en retirarse y en una presentación lo compartió con su público.

Así como lo lees, Alfredo Olivas compartió con sus seguidores que lo acompañaron en el palenque de Puebla que podría retirarse muy pronto y es algo que ya había hablado con su equipo de trabajo.

“Pero ustedes no están pa’ saberlo ni yo pa’ contarlo, pero son cosas que me afloran el pinche pecho, me aflora… y por eso es que me quiero retirar a la chingada ya no quiero cantar, hasta que Dios dé licencia y se lo digo aquí a mis muchachos y se lo digo a todo el mundo” dijo Alfredito Olivas visiblemente afectado.

De acuerdo con los comentarios que se pueden leer en la publicación original de dicho video, seguidores del intérprete de “El paciente” aseguran que su posible retiro podría ser debido a la muerte de su hermano, dolor que no ha podido superar.

Pues recientemente vimos a Olivas llorar en el Palenque de Aguascalientes cuando Eduin Caz llegó de imprevisto a su presentación y cantó el tema “La Pantera”, pues se acordó de su hermano y la familia de éste.

¿Qué le pasó a su hermano?

Eran alrededor de las 12:00 del mediodía, del 17 de abril de 2021, cuando el hermano de Alfredito Olivas, circulaba a bordo de una camioneta Cadillac Escalade color negro modelo 2021, junto con su esposa, sus hijos y la niñera de los pequeños, sobre Periférico Poniente casi al cruce con 5 de Mayo, el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando fueron atacados por un grupo armado.

En el lugar de los hechos, murieron Irving Olivas, hermano del cantante de música regional mexicana, su esposa y su pequeño hijo de dos años de edad. Su otra hija, de cuatro años, así como la niñera, resultaron ilesas tras el atentado.

Fuente: El Heraldo