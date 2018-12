Abaten a sicario durante enfrentamiento en Petatlán, Guerrero

Guerrero.- Durante un enfrentamiento entre los poblados de Potrerillo y Chaveta, municipio de Petatlán, policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales “Jaguar” y el Ejército Mexicano abatieron a un presunto sicario.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal el día de ayer se realizaban labores de vigilancia en comunidades de Petatlán, municipio de la Costa Grande de Guerrero que recientemente fue tomado por presuntos comunitarios ligados al narco.

En un predio de terracería entre los poblados de Potrerillo y Chaveta los agentes fueron atacados por civiles armados. Los policías y militares repelieron la agresión y comenzó un enfrentamiento que dejó como saldo un sicario muerto.

Según la información oficial se trataba de un grupo de alrededor de 40 hombres armados a bordo de 10 camionetas los que agredieron a las fuerzas del orden público, sin embargo luego de varios minutos de enfrentamiento lograron huir.

Junto al occiso fue asegurada un arma larga calibre.223-5.55 milímetros modelo M15-E2S con la leyenda B.F.I WINDHAND ME. USA.

Las acciones de seguridad por parte de policías y Ejército habían sido acordadas días atrás con autoridades luego de que un grupo de presuntos comunitarios tomaron Petatlán y desarmaron a los agentes de la Policía Estatal, a quienes acusan de vínculos con La Guardia Guerrerense.

“Posteriormente, alrededor de las 18:45 horas, al continuar con la búsqueda de los agresores, en una brecha de terracería en las inmediaciones de la población Ocote de Peregrino, fueron localizados nueve vehículos ocultos entre la maleza y una cuatrimoto, los cuales participaron en la agresión hacia el personal policial y militar”.

“Luego de una revisión, en el interior de las unidades motrices fueron localizadas armas largas de fuego, equipo táctico y hierba verde con características propias de la marihuana”, informó la SSP.

Asimismo, fue asegurado el siguiente armamento: una ametralladora con la leyenda N0. U.S INSP. JLL BROWNING MACHINE GUN, calibre 7.62mm M1919 A4 WC, MAN’FD BY SAGINAW STEERING GEAR DIV. GENERAL MOTORS CORPORATION. Un arma larga de fuego calibre .223-5.56mm, marca Busmmaster, modelo M15-E2S, con la leyenda B.F.I WINDHAND ME. USA.

Un arma larga de fuego calibre .223mm, marca RUGER, con la leyenda MAYODAN, NC USA. Fue localizada en la segunda camioneta, en el lugar del enfrentamiento y asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado. Un fusil sin marca ni matricula, calibre .308mm. Un fusil calibre 7.62x39mm, con la leyenda BWA 1017, B-TUCSON-AZ, AK47S. Un rifle marca REMINGTON, ARMAS CO. INC. ILION, con la leyenda N.Y. IN USA PATENT. Un fusil semi automático, calibre .223mm, sin marca, ni matricula. Una escopeta marca MOSSBERG, calibre 12mm. Un arma corta tipo escuadra, calibre 45mm, marca COLTS MK IV, con la leyenda SERIE 70 GOLD CUP NATIONAL MATCH 45 AUTOMATIC. Un arma corta tipo escuadra, marca ASTRA, se desconoce el calibre.

Además 10 cargadores calibre 308mm con capacidad para 25 cartuchos. 5 cargadores calibre .223mm con capacidad para 30 cartuchos y uno con capacidad para 40. Dos cargadores para fusil 7.62X39mm, uno con capacidad para 40 y otro para cinco cartuchos. Un cargador para 9mm con capacidad para siete cartuchos.

También 636 cartuchos útiles calibre 223mm; 401 cartuchos útiles calibre 308mm; 90 cartuchos útiles calibre 7.62x39mm; 12 cartuchos calibre LC12 (cal.50mm); cinco cartuchos útiles calibre 12mm, y 815 cartuchos útiles calibre 7.62x51mm.

Sobre estos hechos resalta que las armas, de acuerdo con el parte oficial, son provenientes de Estados Unidos, uno de los principales países que exportan armamento de manera ilegal a grupos delictivos en Guerrero.