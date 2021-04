Acapulco.- Abelina López, la candidata corrupta de Morena que Marcial Rodríguez y Félix Salgado impusieron en Acapulco, pasó del ataque político a la difamación, el insulto, la calumnia y la injuria contra el candidato de la alianza PRI-PRD, el empresario Ricardo Taja Ramírez al que acusa de delincuente, sin presentar ninguna prueba fáctica de su dicho.

Con cargo y sin cargo, Abelina siempre ha vivido del presupuesto público porque nunca ha trabajado, nadie la ha visto trabajar honestamente en ninguna parte que no sea vivir del chantaje a gobiernos municipales y estatales con la supuesta gestoría social. De la “gestoría” construyó su riqueza, las propiedades y las cuentas bancarias que tiene.

La corrupción de Abelina no solo se reduce a que haya sobornado a un juez, un acto que además desde su podrida moral no cree que sea corrupción. La candidata de Morena se enriqueció durante los últimos 20 años en los cargos públicos que ostentó.

Millones de pesos fueron a parar a sus cuentas personales por las obras públicas que le dieron como gestoría social desde Zeferino hasta Evodio Velázquez. No son pocos los políticos que la conocen y que además ellos mismos dicen lo que le dieron. Al igual que todos los demás vividores de la política, Abelina se coludió con constructores a los que les exigió una cantidad por cada obra pública de gestoría realizada. Obras mal hechas.

La candidata hipócrita de Morena ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Nada de la riqueza que ostenta la puede justificar con un trabajo honesto. Todo lo que tiene como propio lo ha sacado de engañar, traicionar y simular que es una “luchadora social” por el solo hecho de acarrear personas para protestar en el ayuntamiento y luego vender esa protesta, así lo han hecho todos. Por eso Zeferino Torreblanca los tachó de vividores sociales, lacras de la política.

Si alguien le pregunta a esta candidata dónde están las evidencias de 25 años de gestoría social que dice haber hecho, no hay por ninguna parte prueba alguna. Las obras que le dieron para hacer, las hizo tan mal por la corrupción, que hasta la fecha ninguna sirve.

Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca, hasta el gobierno del corruptísimo Evodio Velázquez, Abelina siempre se ha coludido con la corrupción de todos. Siempre justificó esa corrupción a cambio de recibir beneficios personales. En todos esos gobiernos puso a gente de su grupo como regidores, se quedó con direcciones y coordinaciones, fue parte activa de la corrupción que hundió a Acapulco. En el gobierno de López Rosas colocó gente en la secretaría de Seguridad Pública donde controló lo que ahí pasaba hasta las adquisiciones.

Corruptos e hipócritas

Una prueba más de la moral política enferma de doña Abelina es que hace algunos años denunció ante el Tribunal Electoral a Marcial Rodríguez por corrupción, pues el hoy líder estatal de Morena le había ganado la diputación local entregando balones y otros objetos con dinero de la regiduría a su cargo. Abelina, asesorada por Ramiro Solorio, presentó un recurso de protección de sus derechos ante el Tribunal y lo ganó, pero mal agradecida pagó mal a Ramiro Solorio, quien la ayudó. Hoy aparece como la mejor amiga y socia de Marcial, así son los perremorenistas que expulsaron de ese partido a los ciudadanos.

Orgullo de la corrupción y las imposiciones

Pero la prueba más inmediata de su colusión con gobiernos corruptos es Flora Contreras Santos, a quien ahora incluyó en su planilla como candidata a regidora. La experredista fue directora de Fomento Educativo con el actual gobierno corrupto de Adela Román y también ocupó el mismo cargo con la podrida administración de Evodio Velázquez. De ambos gobiernos nunca criticó la corrupción Abelina López.

Mucha razón tenía el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán en criticar la corrupción del gobierno de Adela Román. Incluso presentó ante la Contraloría estatal varias denuncias que aún están pendientes de resolución.

Javier Solorio es una voz solitaria, seria y persistente contra la corrupción en Acapulco. Ni Abelina, ni Marcial, ni Félix, ni Pablo Amílcar, ni ninguno de los diputados de Morena lo respaldó cuando advirtió sobre el desastre que sería para Morena solapar y coludirse con la corrupción de su gobierno. Al contrario, a la única persona honesta, verdaderamente honesta que tuvo Morena capaz de hacer frente a la alianza PRI-PRD, lo excluyeron de la peor manera, para colocar en su lugar a una corrupta como Abelina. Hoy van a pagar las consecuencias de ese abuso y agandalle, porque ninguno de ellos tiene la calidad moral y política para criticar al PRI, de donde han vivido todos estos años.

Tuvo toda la razón el síndico Javier Solorio en no apoyar a los candidatos impuestos en Morena por la corrupción de Félix Salgado y Marcial Rodríguez, ambos experredistas. Ninguno de esos candidatos impuestos se merece el voto de los ciudadanos porque son lo mismo contra lo que ya se luchó antes. Son parte de la corrupción del pasado que hundió a Acapulco. Son los mismos que han estado en todos los gobiernos corruptos. La gente los conoce de sobra.

Aprendiz del maestro Bejarado, el señor de la ligas

¿Qué cuarta transformación pueden prometer Abelina, Ilich Lozano, Beatriz Mojica, Jacko Badillo, Félix Salgado?, cuando han sido los que han traficado y avalado la corrupción en Acapulco? ¿Qué cuarta transformación puede haber con una candidata apoyada por el presunto violador Félix Salgado, quien además hundió a Acapulco en un baño de sangre cuando fue alcalde? Miles de jóvenes, mujeres y hombres han muerto por la guerra criminal que comenzó cuando Salgado fue alcalde de Acapulco y vendió la policía a dos grupos criminales. ¿Esa es la promesa de la cuarta transformación?

No hay 4T con corruptos de siempre

Hizo bien el síndico Javier Solorio en no apoyar a esta pandilla de sinvergüenzas. Al menos con el candidato del PRI, Ricardo Taja, no hay abusadores sexuales, ni desalmados que han vivido repitiendo en cargos de elección popular cada tres años, como es el caso de Ilich Lozano que desde el 2009 hasta la fecha, 12 años, no ha dejado de estar en cargos públicos conseguido por corrupción, tráfico de influencias y nepotismo, ayudado por su mamá. Ahora volverá a repetir como regidor, pues Abelina lo colocó en la posición número tres, a pesar de que se avergüenza de su candidata a la que considera una “india” como lo ha mencionado hasta su mujer, Liliana Hernández Pinzón, aquella que corrieron del ISSSTE, también por corrupción al vacunarse primero.

En resumen, la candidata morenista, experredista, está muy desesperada porque ya sabe que su partido va perder Acapulco por abusivos, ambicioso, corruptos y gandallas.

Abelina, Evodio, e Ilich Lozano, la misma manzana

Candidatos como Abelina López y otros más pensaron que la elección actual era una copia de la del 2018. Andan muy mal. A diferencia de hace tres años, hoy el voto se debe de ganar. No es como cuando el PRD lanzaba una vaca de candidata y ganaba. Esos tiempos ya pasaron, entonces no había tantas redes sociales.

Los insultos que lanzó la candidata de Morena en Acapulco contra su adversario Ricardo Taja, son la confirmación de su frustración por la derrota que se avecina, pero además, son un delito si no logra probar que su adversario es un delincuente, como afirmó.