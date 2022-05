Trendy.- Laura Zapata se encuentra atravesando por un difícil momento y es que la señora Eva Mange tuvo que ser hospitalizada por complicaciones derivadas de una enfermedad que padece. La reconocida actriz recurrió a sus seguidores de redes sociales y medios de comunicación para pedir donadores de sangre y oraciones por la pronta recuperación de su abuelita de 104 años de edad.

Durante las últimas horas del pasado miércoles 18 de mayo, la famosa villana de telenovelas alarmó a los usuarios de Twitter al comunicar que se encontraba en el hospital. Antes de que se comenzara a especular sobre su estado de salud, la actriz aclaró que acudió debido a que su abuela necesitaba una transfusión de sangre debido a la fuerte anemia que padece.

“Amores, ahora estoy en el hospital. Traje a mi abuelita a que le hicieran una transfusión de sangre porque tiene una gran anemia. Lespido sus oraciones para que todo salga bien”, escribió.

Aquí estamos en el proceso. Agradecemos de todo corazón sus oraciones. Gracias gracias gracias por el cariño. 🙏🏻💕🙏🏻💕🙏🏻💕 pic.twitter.com/X6elaC8pnY — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) May 19, 2022

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto sus fans comenzaron a mandarle mensajes de cariño, aliento, buenos deseos y oraciones por la salud de la querida abuela de Laura Zapata y Thalía. Preocupados por la situación, cuestionaron cómo ha pasado los últimos días previo a la transfusión y la ex participante de MasterChef Celebrity México no dudó en compartir algunos detalles al respecto.

Según contó en varios tuits, procura cuidar la alimentación de su abuela dándole de desayunar jugos de betabel y zanahoria, además de que sigue las recomendaciones médicas al pie de la letra. No obstante, el procedimiento al que se sometió la señora Eva Mange era necesario para tratar de mejorar su condición.

Aquí este artículo de lo que es #LeGrandSeniorLiving dónde maltratan a las personas que se supone deben proteger y cuidar y que por eso cobran. Aquí la última de las heridas que hace 16 meses estoy curándole a mi abuela la señora Eva Mange Márquez. Esta imagen es del día de ayer https://t.co/SwjDeSS9eU pic.twitter.com/VF62HjUqBA — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) May 17, 2022

Ante las muestras de cariño, Laura Zapata publicó una fotografía de su abuelita desde el hospital y externó unas palabras en agradecimiento a todos sus fans. Sin embargo, minutos después volvió a prender las alarmas al publicar un comunicado de prensa donde pidió donadores de sangre y no sólo eso, también agregó algunos de los requerimientos básicos para quienes quieran apoyar.

“Solicitamos sangre para la señora Eva Mange Márquez. Los donadores pueden presentarse de lunes a domingo[…] en ayunas con un ayuno máximo de 10 horas. cualquier tipo de sangre en el hospital Ángeles”.

Algunos usuarios de Twitter relacionaron la anemia que padece la señora Eva Mange con el maltrato físico que habría sufrido en el asilo donde vivía. Fue hace aproximadamente un año cuando Laura Zapata alzó la voz en defensa de su abuela después de que notó algunas lesiones en su cuerpo y no sólo eso, sino que horas más tarde fue diagnosticada con un derrame pleural en ambos pulmones.

Tras lo ocurrido, la actriz de Rosa salvaje resguardó a su familiar y emprendió un proceso en contra del centro de atención y cuidado de adultos mayores. Gracias a sus recientes tuits se sabe que no ha encontrado una solución al respecto.

“No sabes el dolor el sufrimiento y la desesperación que he vivido junto a ella estos 16 meses desde que fui a su cumpleaños y la encontré como santo Cristo llena de heridas en el cuerpo ¿dónde está la justicia? Las víctimas desaparecemos ante los ojos de quien debe hacer justicia”, escribió.

Solicitamos donadores de sangre. Gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/HkgKog4Ta4 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) May 19, 2022

“Así será ya que son unos desagraciados que no les importó dañar a una mujer de 104 años sin pensar en lo que sentía!!!”. “Por eso también les da anemia, de tanta sangre que sale del diario, por hacer las curaciones”. “Yo no sé cómo tu gran abuelita puede soportar esto. Es denigrante, ya basta”, fueron algunos comentarios.

La intérprete mostró un contenedor que frecuentemente usa la señora Eva Mange para extraer algunos fluidos de su cuerpo y etiquetó a la Fiscalía del Estado de México, al gobernador Alfredo del Mazo y a la Secretaría de Salud con el fin de visibilizar su caso.

Así es ,este es el contenedor que día y noche las 24 horas del día desde hace 16 meses saca fluidos de su cuerpo. De las heridas causadas en #LeGrandSeniorLiving por la #EnfermeraAsesina y @FiscaliaEdomex @alfredodelmazo @SaludEdomex han volteado para otro lado y los culpables ?? https://t.co/RfkEZ3mUSY pic.twitter.com/aTW0PomSB9 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) May 19, 2022

Fuente: Infobae