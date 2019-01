“Acapulco brilla y el Tianguis Turístico lo hará brillar más”: Astudillo

Ciudad de México.- Sí a la Guardia Nacional, siempre y cuando en las leyes reglamentarias la responsabilidad directa quede bajo el mando de la Secretaría de Seguridad federal y en el tiempo de su conformación vayan cediendo el control a civiles, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Ante diputados federales y senadores, así como gobernadores integrantes de la Conago, Héctor Astudillo dijo que es de suma importancia escuchar muchas voces y la voz de los gobernadores, ver las alternativas en un asunto tan delicado y fijar postura respecto a este tema de la Guardia Nacional.

El mandatario guerrerense puntualizó que la conformación de la Guardia Nacional es urgente y una alternativa para hacerle frente a la delincuencia y al fenómeno de la inseguridad en el país.

En cuanto a la inquietud generada por la militarización del territorio nacional, el gobernador de Guerrero manifestó que la presencia del Ejército y la Marina siempre ha estado en el país, consideró que solamente hay que buscar darle elementos jurídicos de participación, yo estoy de acuerdo en que no debe militarizarse México.

De Igual manera, pidió al Congreso de la Unión, en un marco de respeto, ser puntual en cuanto a las leyes reglamentarias, cuáles son: La Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso de la Fuerza y la Ley General del Registro de Detención, con esto la Guardia Nacional debe conformarse primeramente con elementos de las fuerzas armadas y después debe irse integrando de manera híbrida, o sea, con la participación civil.

Se pronunció, Astudillo Flores, porque dentro de la creación de la Guardia Nacional, la investigación de los delitos recaiga en el Ministerio Público y las policías, no en esta instancia. “Consideramos los gobernadores que la Guardia Nacional debe tener facultades para actuar como primer respondiente en los delitos que se registren y no ser como hasta hora simple espectador”.

Respecto a la participación de elementos de las fuerzas armadas, Astudillo Flores explicó que estas secretarías -Sedena y Semar- serán en primera instancia aportadoras, pero la Secretaría de Seguridad Pública federal será la responsable directa en la ruta de su conformación de la Guardia Nacional y agregó: “Cinco años pueden ser muchos, pueden ser poco, sin embargo habrá que ir valorándolas en este lapso”.

Astudillo Flores, destacó que el tema número uno del país es la seguridad, “entonces es urgente tener una ruta a este grave problema, porque no se va resolver del todo con la Guardia Nacional, ya no es un asunto sólo de Guerrero, Guanajuato, Michoacán, la delincuencia galopante y amenazante está en toda la República, creo que se tiene que hacer algo”.

Coincido con el gobernador (de Michoacán) Aureoles en que el nacimiento de la Guardia Nacional no va a solucionar el problema de la inseguridad, pero dejarlo como está sería un acto irresponsable de todos los actores políticos de este país. “La inseguridad golpea tanto el sureste, el centro o el norte de México, no hay limitación de territorio, no hay limitación en los derechos humanos y ya no es un problema exclusivo de alguna entidad, por ello tenemos que hacer algo para encaminar esta iniciativa”.

El Ejecutivo estatal mencionó que él fue defensor de la Ley de Seguridad Interior, “me parecía que había que darle facultades a la Marina al Ejército para que pudiesen intervenir. Ahora, la Guardia Nacional me parece una buena ruta que puede funcionar, se tiene que aprobar y que se incluya en la Constitución, pero tiene que haber leyes reglamentarias claras que la regulen”.

Astudillo Flores, reiteró que los gobernadores del PRI están de acuerdo con el nacimiento de la Guardia Nacional, es una alternativa e insistió que en las leyes reglamentarias debe quedar claro que la Secretaría de Seguridad Pública federal tendrá el control y que la Sedena y Semar irán dejándolo a civiles en el tiempo de la conformación