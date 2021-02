Acapulco.– Dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que los corruptos deberían pedir perdón a los mexicanos por coludirse para robarse el dinero público, también dice que a los corruptos hay que exhibirlos para que dejen de engañar con el disfraz de gente de bien.

Una verdad absoluta es que en Acapulco, la mayoría de los que intentan ser candidatos a presidentes municipales por Morena se han coludido con la corrupción para arruinar la vida y el futuro de los acapulqueños.

Los que aspiran por Morena en Acapulco, hacen cola y buscan por cualquier medio, ya sea legal o ilegal, hacerse de una candidatura. Lo mismo posan con un acusado Félix Salgado, que con personajes de triste y ruin memoria, eso no importa, para ellos el no mentir, no robar y no traicionar que postula López Obrador, se lo pasan por el arco del triunfo, son los que vienen del PRI, del PRD o de una mezcla de ambos, todos traen los viejos vicios que pudrieron a sus antiguos partidos, incluso, son responsables que el PRD haya perdido la confianza de la gente.

Vea nada más la lista de aspirantes y su calidad moral y política: el exsecretario estatal de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, el exdirector de Planeación y Desarrollo, con Adela Román y sobrino de Eloy Cisneros, René Vargas Pineda; el exdiputado local por el PRD, Carlos Granda Castro, que antes intentó por el PRD y el PRI; José Inocente Ariza Tapia, un ambicioso vulgar que se alía con quien sea, el dizque empresario, Joaquín Badillo Escamilla, que brinca del PVEM, PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano. El colmo, también se anota, el exdiputado priista, Francisco Torres Miranda, el médico Jesús Hernández Muñuzuri, el joven expriista, Yoshio Ávila, y la cereza del pastel, el decrépito exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, un chapulinzote que brinca del PAN al PRD al PT, etc.

Es tal la sinrazón, que hasta una reprobada alcaldesa de Acapulco se anota para competir, ella piensa que la gente está desesperada por reelegirla, que la aman mucho. Con sendos señalamientos por corrupción, Adela Román se pasó dos años creando animadversión, generando encono y rencor social; excluyó de la toma del poder a quienes consideró adversarios y se puso a las órdenes del gobernador priista Astudillo, ahora quiere que la apoyen para reelegirse.

Reelección desde el gobierno.

Para no ir más lejos solo hay que echar una mirada a dos de los gobiernos más ruines y corruptos que ha tenido Acapulco.

Primero, el gobierno de Manuel Añorve, uno de los más corruptos y que más deuda pública sumó a los acapulqueños, no conforme con eso, entregó la policía municipal a los delincuentes; fue uno de los periodos más violentos de Acapulco. Muchos de los personajes que estuvieron en el gobierno de Añorve, también están con Astudillo.

Pues bien, el gobierno nefasto de Añorve fue validado por los regidores y diputados del PRD y de los demás partidos que, en lugar de oponerse, se coludieron con la corrupción. Nunca se escucharon las voces críticas de Abelina López Rodríguez, Rosario Merlín, Eloy Cisneros, y demás fauna de “izquierda” para denunciar la corrupción de Añorve, y exigir cuentas. Nada, todos callaron.

La misma conducta de mirar hacia otra parte hicieron esos llamados empresarios acapulqueños, entre ellos destaca el joven priista Yoshio Ávila, que ahora anda en Morena porque el PRI no lo hizo nunca candidato.

También celebraron a Añorve líderes de transporte, cooperativistas y ambulantes. Los mismos que hoy se quejan de la violencia, corrupción, falta de servicios, agua potable, y trabajo porque se acabó el turismo, pero todos participaron de la fiesta de la corrupción.

Alcaldes y cabildos sin escrúpulos

Sin lugar a dudas, después de Juan R. Escudero, quien ha sido el único alcalde honesto que ha tenido Acapulco, todos los demás presidente municipales solo han sumado ruina, vergüenza y corrupción a Acapulco. Alcaldes acompañados de cabildos sin escrúpulos que aprueban acciones de gobierno contrarias a los ciudadanos. Regidores ignorantes, iletrados que solo están atentos al llamado de la corrupción. Pobre Acapulco.

Históricamente, los alcaldes y regidores se han coludido con “empresarios” y desarrolladores para hacer negocios al amparo del presupuesto público. De la obra pública.

Por eso la estructura actual del gobierno municipal está hecha para robar, ha denunciado reiteradamente el síndico de Acapulco, Javier Solorio, quien sugiere cambiarla de fondo.

También afirma que el presupuesto público de Acapulco sólo beneficia a una élite que año con año se enriquece con negocios al amparo del gobierno municipal. Por eso todos quieren ser candidatos.

¿Alguien sabe qué pasó con la ciclopista que mandó hacer Evodio Velázquez y cuánto dijo que se gastó en pintar dos rayas sobre la Costera?

Pero este exalcalde sinvergüenza no es el único, también el gobernador priista Héctor Astudillo vio que el tema de las ciclopistas era buen negocio y mandó hacer la suya donde “se invirtieron” 14 millones de pesos. Es la llamada Ciclopista Diamante-Bonfil que hoy nadie utiliza, pero el dinero se fue a las cuentas personales.

Javier Solorio asegura que más de 300 millones de pesos anuales del presupuesto público de Acapulco van a parar a manos de unas cuantas personas que reciben favores de los alcaldes en turno y, que a la vez, pagan con sobornos de todo tipo.

La izquierda hizo nuevos ricos

En los últimos 20 años de gobiernos de “oposición” en Acapulco, personajes que no tenían ni casa propia, ni educación formal, han construido riquezas al amparo de la corrupción política, solo viviendo de los cargos públicos.

La ruina actual de Acapulco se debe sin lugar a dudas a la corrupción política.

Entre los peores gobiernos y cabildos que ha tenido Acapulco, aparte del de Félix Salgado Macedonio que abrió las puertas al crimen, destaca el de Evodio Velázquez, un exalcalde del PRD, multiseñalado de sinvergüenza y corrupto.

Cuando llegó como alcalde vivía arrimado en una casa prestada, su mujer era peluquera. Cuando dejó la alcaldía era hasta amigo y vecino de Pedro Fernández, se había comprado departamentos y casas en la Costera de Acapulco y zona Diamante, le habían “regalado” vehículos de lujo, era todo un próspero empresario. Su esposa, que como presidenta del DIF nunca rindió cuentas de los presupuestos, se hizo diputada local. Con un programa de “ayuda social” llamado Tienditas ahorradoras”, hicieron su agosto. Ambos están impunes.

Víctor Aguirre, Ilicho Lozano y el super corrupto David Jiménez/ Tercia de vivales.

Evodio Velázquez que ahora quiere ser candidato de la alianza PRD-PRI para gobernador, es uno de esos que en lugar de pedir votos debe ofrecer disculpas a los ciudadanos. Múltiples veces fue exhibido por su falta de honestidad, de escrúpulos, mentiroso y ruin.

Se recuerda el gobierno de Evodio porque hay abierta una investigación, quizá también detenida en la Fiscalía como el caso de las violaciones de Félix. En junio de 2018 tres hombres fueron detenidos con dinero público que les fue confiscado. No pudieron acreditar su procedencia.

Se identificaron como empleados del Ayuntamiento de Acapulco a los que se les incautó una escuadra marca Beretta, un arma larga, cargadores, cartuchos y una camioneta Jeep, Grand Cherokee del 2018, todas armas de la policía de Acapulco.

Además se les decomisó 2 millones 900 mil pesos en efectivo sin acreditar su legal procedencia. Uno de los detenidos era escolta de la esposa del alcalde, Perla Edith Márquez, actual diputada local.

Los tres detenidos que responden al nombre de Jorge Baños Mendoza, Edgar N y Bryian N dijeron ser trabajadores del Ayuntamiento porteño. Meses después de esa detención, se filtró que el dinero se lo debían entregar a Toño Gaspar, era el apoyo que Evodio le enviaba para su campaña política.

El vergonzoso caso ilich Augusto

Pues bien, de estos dos gobiernos megacorruptos ninguno de los que ahora se presentan como luchadores sociales o como personas de bien y comprometidos con las políticas anticurrupción del presidente López Obrador y Morena dijo absolutamente nada, incluso, fueron tan cínicos y sinvergüenzas que algunos ayudaron a esos alcaldes a robarse el presupuesto público, tal es el caso de que fuera síndico procurador con Evodio Velázquez, el perredista Ilich Augusto Lozano Herrera, el cachorro corrupto de quien fuera diputada federal del PRD, Rosario Herrera, ambos del nefasto grupo de los chuchos. El que “nunca falla” porque en cada elección busca un nuevo cargo público para no trabajar.

Ilich Augusto nunca ha trabajado en su vida en nada decente que no sea la grilla. Desde que dejó la universidad en 2005, su mamá le consiguió su primer chamba en el gobierno de Félix Salgado; allí fue director de la Juventud. Su historial de vida de los últimos 16 años, incluye vivir del presupuesto público, de cargos que su mamá le consiguió a base de tráfico de influencias y acuerdos vergonzosos.

De vivir en una casita mal arreglada en la Colosio, don Ilich ahora tiene casas junto a la bahía de Acapulco, destaca la compra que hizo allá por la Gran Vía Tropical. También es notorio su gusto por los autos de ensueño, muy caros, y los viajes por el mundo que presume cada vez que puede.

El uso de los programas del gobierno.

El junior de Rosario Herrera, ya fue diputado federal, por cuota de jóvenes, luego se hizo síndico con Evodio al que traicionó, luego se fue al Partido Encuentro Social, al que también traicionó para pasarse a Morena, donde ahora pretende ser candidato de alguna cosa.

Lo peor que pudo haber hecho, no fue quizá ser corrupto, porque eso en Acapulco es una normalidad, lo peor fue haberse coludido con su mamá, Rosario Herrera, funcionaria del ISSSTE en Cuernavaca, para gestionar que se vacunaran primero él, su mujer, y un grupo de sus ayudantes. Aparte del nepotismo, el haber usado sus influencias para vacunarse primero que las personas vulnerables, es el mayor crimen.

Ruines, corruptos, avorazados y mentirosos, Ilich Augusto y su madre, solo les mueve el interés por el dinero público. No se le recuerda por nada que hayan hecho por las familias acapulqueñas, incluso, las obras que gestionó como regidor y síndico fueron negocios que le dejaron varios millones de pesos de ganancia, incluso llegó al colmo de crear una constructora para hacer trabajos de obra pública que él mismo se “autogestiona”.

Así las cosas con estos nuevos cuadros de Morena, el partido que acabará con la corrupción en Acapulco y Guerrero. Así como Ilich Augusto, hay decenas de otros parásitos de la política que solo buscan un cargo público para no trabajar. El acapulqueño más humilde y decente tiene que romperse el lomo todos los días para sacar algo para medio vivir. Por eso no es justo que el voto de esos ciudadanos humildes alimente el ansia burguesa de estos parásitos sociales.