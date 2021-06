Acapulco.- A poco más de una semana de las votaciones donde se eligió nuevo alcalde y gobernador del estado, Acapulco sigue sumido en una espiral de violencia y muerte que no tiene cuándo ni cómo acabar; este día una cuadra del módulo de vacunación anticovid de la Unidad Deportiva “Jorge Campos Navarrete”, dos hombres fueron atacados a balazos y los transportistas han recortado el horario de servicios.

Mientras comían tacos en un puesto de barbacoa de chivo del mercado “José López Portillo” de Ciudad Renacimiento, dos hombres fueron balaceados casi frente a un nutrido grupo de personas que se estaban vacunando a una cuadra de distancia.

Al escuchar los balazos las personas se aterrorizaron y se suspendió la vacunación por unos minutos. Luego se reportó que uno de los balaceados quedó gravemente herido. Por la zona no había un solo policía y ni rastros de la guardia nacional. Las cámaras de video que han servido para que los alcaldes se roben millones de pesos, no sirven. Ahora el nuevo gobierno de Morena quiere poner más.

No hay turno de noche

La violencia se respira en Acapulco, no hay un solo lugar seguro. El gobierno actual de Morena no pudo aminorar las matazones, incluso en la etapa más fuerte del Covid seguían asesinando gente.

Las matazones y la inseguridad provocó que los taxis colectivos dejen de circular a partir de las 11:00 de la noche, afectando las rutas Colosio, Coloso, Renacimiento, Zapata, Real Hacienda, San Agustín y la Jardín.

El presidente de la organización de Transportistas Unidos del Estado de Guerrero (TUDEG), Ulises Juárez Basilio, informó a partir de las 10 y 11 de la noche suspenden el servicio en varias rutas, porqué no solo es peligroso trabajar el turno de la noche sino que tampoco les conviene dar vueltas sin llevar pasaje.

Aseguró que no solo de su organización paran, también hay otros grupos de transportistas que optan por dejar de cubrir las rutas, principalmente las del área suburbana porque no hay garantías de no ser víctimas de la violencia.

Otro de los líderes, del sitio 27 de octubre, Jorge Díaz Perdomo, coincidió que el turno nocturno ya no es redituable, porque las personas han dejado de salir por las noches por el grave problema de inseguridad que afecta al puerto de Acapulco.

Circular durante la media noche, no solo los expone a ser asaltados o asesinados, sino que no saquen ni lo de la cuenta, “entonces mejor paramos y así ni nos exponemos ni perdemos dinero”, comentó.