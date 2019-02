Acapulco, sede de la Convención Nacional Bancaria, confirma Astudillo

Guerrero.- El incremento a la autopista del Sol no fue aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio Fiscal 2019 del gobierno federal, aseguró el diputado Rubén Cayetano García quien calificó de injusto las nuevas tarifas de la vía y se comprometió a revisar el caso.

En entrevista telefónica, el diputado federal de Morena por la Costa Chica dijo que el costo de peaje de la autopista del Sol “no se justifica” con el servicio pues la vialidad se encuentra en malas condiciones, siempre está en reparación y es insegura.

“El incremento de la autopista no se aprobó en la Ley de Ingresos 2019, a mí me ha sorprendido el incremento como a la gran mayoría, voy a pedir de manera oficial un informe para conocer cómo está este asunto que indudablemente involucra a tres instancias: Secretaría de Comunicaciones, y Transporte (SCT), Secretaría de Hacienda y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El diputado explicó que, en la glosa del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, reclamó al entonces titular de la STC, las condiciones en las que se encontraba la autopista del Sol, en mal estado, en reparación permanente sin dictámenes ni peritaje.

Y propuso que mientras la vía estuviera en esas condiciones tenía que reducirse al máximo la tarifa, lo cual no sucedió. Pidió también en ese entonces que se investigarán los caminos clandestinos al margen de la autopista en los que opera la delincuencia.

“Nos sorprende porque nosotros no autorizamos ningún incremento de impuestos, hablamos de ahorrar sí, pero en la Ley de Ingresos nosotros no aprobamos ningún incremento, es más el propio presidente dijo que habría una política de austeridad de ahorrar y que no íbamos a subir impuestos”, insistió.

Se le preguntó si el incremento podría ser irregular, Cayetano García respondió que el aumento pudo darse dependiendo al nivel de inflación, “si es así de todas maneras es muy alto, sería injusto, es muy elevado, las tarifas están muy elevadas y si la comparas con el tipo de servicio no se justifica el incremento”.

A partir de ayer viernes el precio del peaje en la autopista del Sol quedó de la siguiente manera: la caseta de Tlalpan de 98 a 103; Alpuyeca pasó de 44 a 67; Paso Morelos, de 135 incrementó a 141 pesos; Palo Blanco, en Chilpancingo, cambió de 124 a 130 pesos; y La Venta, en Acapulco, de 109 a 114 pesos.