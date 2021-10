Acapulco. Opinión.- Los problemas de la violencia, las alertas de viaje y las deudas públicas no son el único problema de la nueva alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el problema que tiene además es que no podrá disponer de las participaciones federales para liquidar la obra pública pendiente, sin incurrir en responsabilidad penal por omisión.

Como es usual, cada que termina una administración y comienza otra, el alcalde saliente deja siempre obra pública pendiente y por liquidar. Esto siempre representa un negocio para la administración entrante pues para pagar el resto de los adeudos, los alcaldes y secretarios de obra le piden mochada a los constructores, si no aceptan, les retrasan el pago hasta la desesperación.

Está bien que la alcaldesa Abelina López haya dicho que “se acabaron las mochadas”, pero eso no significa que sea cierto, más cuando al frente de la obra pública del municipio está una mujer que ha sido señalada en múltiples ocasiones por sinvergüenza. Bueno, a tal grado que fue la que operó toda la transa que hizo el exalcalde perredista Evodio Velázquez con constructores.

Viene a la memoria la “inversión” de 5 millones 200 mil pesos, en la ciclovía recreativa en la Costera Miguel Alemán con una longitud de dos kilómetros.

En entrevistas con Notimex, en abril de 2017, Luz María Meraza Radilla, “resaltó que la ciclovía recreativa empezará a construirse en mayo, una vez que se liberen los recursos y el proyecto comprende desde la zona turística de Las Hamacas hasta el Parque Papagayo, a la altura de la ventana ecológica, donde tendrá un ingreso al área de playas”.

Meraza Radilla explicó que “La ciclovía recreativa en la Costera Miguel Alemán estará construido con materiales mixtos, entre ellos reciclado que se utilizará en el circuito del área de playa y lo que va sobre banqueta se hará con material tradicional y señalamientos propios y podrán circular dos ciclistas en cada sentido”. Hoy hay que preguntarle a esta funcionaria del gobierno de Morena en Acapulco, ¿dónde está esa ciclovía de 5 millones de pesos?

Otra de las obras fraudulentas de Evodio en las que participó Meraza Radilla fue el llamado Centro de Desarrollo Comunitario y el Monumento de la Paz, se destinaron 30 millones en su primera etapa. Es el llamado Cristo de 30 metros en el cerro el Encinal.

De acuerdo a información oficial, rehabilitó y pavimentó 7 kilómetros de la carretera que conduce del poblado Carabalí al cerro del Encinal, con una inversión de 12 millones de pesos. Cada kilómetro costo 1.7 millones de pesos. Estas son las acciones de quien a pesar de haber demostrado su voracidad y corrupción, la nueva alcaldesa la puso otra vez en la obra pública de Acapulco.

Cuando el exalcalde perredista Evodio Velázquez dejó el gobierno municipal, también dejó inconclusa y por liquidar mucha obra pública. Tal como ahora ocurre, llegaron las participaciones y, de acuerdo a varias versiones, un familiar de la exalcaldesa Adela Román, se encargó de pasar charola a los constructores como condición para luego liquidar los adeudos. Esta es una vieja maña que bien conoce y practicó Luz María Meraza Radilla.

El caso es que ahora, la misma transa que hizo Adela Román cuando recibió el gobierno municipal, no podrá repetirse. La diferencia es que ahora toda la obra pública de la exalcaldesa morenista, incluyendo la llamada “Riviera La Sabana”, un “proyecto” surgido de las ganas de robar, fue denunciada en su momento por el síndico Javier Solorio Almazán, quien fue el único que en todo el cabildo pasado se opuso a la corrupción. Una corrupción de la que hoy, tibiamente se queja Abelina López.

Está claro que la nueva alcaldesa no tiene ganas ni voluntad de presentar denuncia alguna contra Adela Román, lo que se ha publicado de que va a denunciar a su compañera de partido, solo es un simple dicho que no está acompañado de convicciones. Sí dijo que no quiere ser cómplice por omisión, pero no hay denuncias.

Lo que sí ha hecho la nueva alcaldesa es colgarse de las demandas que ya interpuso el exsíndico Javier Solorio y por la cual ha sido amenazado y responzabilizó a todos los involucrados de lo que pudiera ocurrirle. El problema de Abelina es el mismo de todos los acapulqueños, su nula capacidad de reconocer los logros de otros. Gracias a la honestidad del doctor Solorio, Abelina pudo disponer de 19 millones de pesos que Adela Román y sus secuaces pretendían robarse y que el síndico no lo permitió. Dinero que además, la nueva alcaldesa deberá transparentar, decir para qué lo usó, los beneficios y su comprobación.

Al parecer el camino que ya está recorriendo Abelina López es el mismo que ya caminó Adela Román, no hay ninguna diferencia de gobierno: ahí están las parejas, los sobrinos y los ahijados. La exalcaldesa Román tapó la corrupción que dejó Evodio Velázquez a pesar de tener pruebas para presentarla denuncias y no lo hizo. Prefirió quedarse con dinero producto de esa corrupción como ya quedó demostrado.

Lo que ahora va a suceder, es que la presidenta municipal de Morena, Abelina López no podrá usar el dinero de las participaciones federales que están por entregarle para liquidar los pendientes de la obra pública sin incurrir en un delito, dado que esa obra pública, toda, está denunciada y hay un proceso de investigación abierto.

De omitir este hecho y pagar a los constructores de Adela Román, Abelina estaría incurriendo en omisión por comisión ante un recurso de ley interpuesto. Se dice que hay mucha presión de algunos porque ya hicieron cuentas de cuánto dinero podrán juntar cuando le pasen charola a los constructores para liberarles el pago.

La realidad de Acapulco es un asunto muy complicado. Pero parece que la nueva alcaldesa y su gente no se han dado cuenta que algunas cosas han cambiado y pretenden seguir haciendo lo mismo de siempre.

Por ejemplo: el tema de los despidos no es para adelgazar ninguna nómina, es quítate tú para que me ponga yo. En la secretaría de seguridad pública un ahijado de Abelina anda haciendo de las suyas, dicen. Meterse con una de las policías más corruptas que responde a poderes fácticos va a terminar mal. Lo mismo ocurre en otras áreas del gobierno donde andan haciendo despidos para intentar colocar gente afín. No hay ningún plan escrito de planificación y eficacia gubernamental. Lo que hay son ocurrencias. Es lo mismo que hizo Adela con su famosa reingeniería administrativa que solo fue ocurrencia.

Está claro que a ningún gobernante le gusta que le digan en qué anda mal. El problema de la mala autoestima se agiganta con los cargos públicos. La humildad para escuchar y corregir se interpreta como debilidad. Ese es el primer indicador de la pésima autoestima.

La venganza y el rencor contra los críticos es lo que sigue para no corregir. A Adela Román se le advirtió a tiempo que debería de cambiar y corregir. Nunca lo hizo porque creyó que los cargos duran para siempre y solo escuchó sus vísceras. En lugar de corregir, la agarró contra periodistas y medios críticos a los que castigó sacándolos de la lista de la publicidad gubernamental como si el dinero público para esa asignatura fuera suyo. Lo mismo han hecho otros y los mismo hará Abelina.

Lo que resta es solo emitir una última sugerencia, le conviene a la nueva alcaldesa no rodearse de aduladores, no creer que las ocurrencias serán buenas ideas. Le conviene entender que tres años en el poder son un suspiro cuando éste no se convierte en pesadilla. Le conviene gobernar sin rencor y sin entrañas. Le conviene no repetir los mismos esquemas de quienes la antecedieron, sobre todo, si todo ellos fracasaron como ya está comprobado. Le conviene hacer bien las cosas todo el primer y segundo año; a suprimir la tentación de hacer negocios con el dinero público. Sentar bien las bases de un buen gobierno.

A Abelina le conviene, no pensar solo en gobernar, sino en pasar a la historia como alguien que lo hizo por primera vez bien. Tener visión y ambición histórica, no ambición del dinero. En el caso de la obra pública denunciada, le conviene buscar al exsíndico para ver cómo puede flexibilizarse ese tema y buscar el mejor arreglo para que los pecados de la vieja administración no alcancen a la nueva.

Sin embargo, es casi seguro que nada de esto tomará en cuenta la nueva alcaldesa de Acapulco, porque el problema con este tipo de gobernantes es que todo lo asumen como personal, cuando gobernar es algo más allá de los intereses y gustos propios. Nunca ven por el bien general, sino más bien buscan cómo satisfacer sus propias carencias emocionales con el poder público. Para cambiar se necesita más que ganas, se necesita grandeza para aceptar que no lo hemos hecho todo bien.