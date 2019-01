Aceptaría con gusto jugar para México: Leonardo Ramos

México.-El delantero argentino de Lobos BUAP, Leonardo Ramos, líder goleador del torneo Clausura 2019 del futbol mexicano, aseguró este jueves que si la Selección Mexicana de futbol lo llama, aceptaría gustoso de jugar en un equipo nacional de buen nivel.

“México es una selección de renombre y un país que me ha recibido de la mejor manera. He planificado mi vida para pasar bastante tiempo aquí, mi esposa está embarazada y haciendo trámites para registrar a mi hijo y sacar nuestra carta de naturalización. Si el Tri me llama, aceptaría con gusto”, dijo en entrevista.