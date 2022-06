Trendy.- Shakira está viviendo uno de los momentos más difíciles a nivel personal, pues además de anunciar su ruptura del futbolista del Club Barcelona, Gerard Piqué, ahora se enfrenta a un acosador que dejó “declaraciones de amor” afuera de su casa. La cantante colombiana ya tomó algunas acciones, por lo que denunció a supuesto fan con las autoridades locales.

La agencia de noticias Europa Press dio a conocer ayer que la residencia de Shakira en Barcelona, España, había sido vandalizada por un sujeto que supuestamente le declaró su amor. El presunto admirador de la cantante de éxitos como “Hips Don’t Lie”, dejó mensajes como “Te quiero mujer bonita”, “Vengo aquí por ti, mi amor” y “Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte”.

Acosador de Shakira

De acuerdo a algunos medios españoles, la artista colombiana no habría tomado muy bien esta situación, por lo que decidió denunciar al hombre que firmó las pintas afuera de su casa bajo el nombre de “Alex”. Según los primeros reportes, el sujeto es de nacionalidad rusa y lleva varios días rodeando el vecindario de la cantautora, quien solamente vive con sus dos hijos: Milan y Sasha.

Los medios de comunicación locales, reportaron que el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, habría presentado la denuncia contra el sujeto que dejó algunos comentarios en la vivienda. Sin embargo, ésta no es la única razón, puesto que también han comenzado a parecer varias cartas en el buzón de la vivienda.

En tanto, Shakira no se ha pronunciado al respecto sobre este caso de acoso, ya que se encuentra trabajando en su carrera musical, pues hay que recordar que hace algunos días lanzó “Don’t you worry” junto a Black Eyed Peas y David Guetta. Asimismo, está en como jueza en el reality show “Dancing With Myself”, en donde ha mostrado la mejor actitud.

La cantante originaria de Barranquilla, Colombia, y el Piqué anunciaron su separación en medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad del futbolista español. Ambos no quisieron dar detalles de los motivos por los que tomaron esta decisión, pero pidieron a los medios y fans respeto, puesto que quieren proteger a sus hijos, de nueve y siete años.

Fuente: El Heraldo