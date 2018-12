Actor de serie ‘Andi Mack’, de Disney Channel, es acusado de abuso sexual

Guadalajara, (Notimex).- Peter Murphy volverá a la ciudad de Guadalajara para celebrar cuatro décadas de la banda que hiciera fuerte el post–punk: Banhaus, y en esta ocasión se presentará junto a David J.

Sobre el escenario del Teatro Diana, el 12 de enero de 2019, el enigmático cantante se hará acompañar de su antiguo cómplice musical David J, con quien interpretará en su totalidad “In the fiat field (primer álbum de la agrupación británica) y otros clásicos del género.

El regreso de Peter sucederá a menos de un año de su participación en la segunda edición del Festival Roxy de Guadalajara. En este nuevo encuentro con su audiencia jalisciense, Murphy recordará los inicios de su trayectoria.

Definida desde entonces por la poesía melancólica y los temas metafísicos, la propuesta sonora de Bauhaus y su vocalista en solitario, construyó éxitos sobre las particularidades de la electrónica, el new wave, el rock alternativo y por supuesto el after punk, con guiños incluso hacia la música oriental.

La banda integrada en el origen (1979) por Peter Murphy, Daniel Ash, David J y Kevin Haskins formaron junto a Joy Division, The Cure y Siouxsie And The Banshees las bases del rock gótico.

Para Bauhaus, dos placas (In the flat fieldy Mask) y tres años les llevaron a conseguir un número importante de adeptos, mismos que les permitieron a encabezar, por principio, las listas británicas independientes.

Con “The sky’ gone out”, la figura de Murphy terminó de solidificarse por encima de los demás integrantes, factor que poco tiempo después derivaría en la salida del cantante.

Tras una breve participación junto al bajista Mick Karen en el dúo Dali’s Car, de donde surgió el álbum “The waking hour”, Peter Murphy decide finalmente dar comienzo a su carrera en solitario.

La placa de estudio “Should the world fail to fall apart” (realizada de la mano de los guitarristas Howard Hughes y John McGeoch) da muestras de lo que será su nueva postura musical.

En “Love hysteria” suma al equipo a quien sería uno de sus compositores más importantes, el tecladista Paul Statham. Con los sencillos “All night long”, “Indigo eyes” y “Blind sublime”, Murphy recupera su fuerza y popularidad.

Al término de una gira de dos años por Estados Unidos y Europa, el intérprete rompe con todas las cifras previas de su carrera gracias al disco Deep, editado en 1990 y de donde se desprende el tema “Cuts you up”.

En 1998 es anunciado el regreso de Bauhaus a los escenarios. La gira hacia los dos lados del Atlántico es un éxito preservado en la producción Gotham.

Luego de esto, Murphy sigue por separado. “A live just for love” (2001), “Dust” (2002), “Unshattered” (2004), “Ninth” (2010) y “Lion” (2014) son las placas que enriquecieron su sello.

El 12 de enero de 2019 el Teatro Diana tendrá la oportunidad de presenciar sobre su escenario la audacia de dos de las leyendas más importantes de la música: Peter Murphy y David J, en un concierto dedicado a 40 años de Bauhaus.