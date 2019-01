Actuaciones Yalitza Aparicio y Marina de Tavira reconocidas en W Magazine

México.-Esta madrugada Coachella ha presentado la programación de 2019. El festival más popular del mundo se celebrará durante el segundo y el tercer fin de semana de abril y estará liderado por la estrella del pop Ariana Grande, la banda australiana Tame Impala y por el rapero Childish Gambino.

La canción de este último, This Is America, ha sido una de las más comentadas de 2018. Por su parte, la autora de God is a woman mostrará esta y otras canciones de su último álbum, Sweetener. Janelle Monáe, Diplo, Solange, Weezer, Billie Eilish, Chvrches o Khalid acompañarán a los tres grandes nombres de la próxima edición, la 21.

La organización publicaba este miércoles un post en su página de Facebook con el cartel, uno de los más esperados del año. En él destaca la importante presencia de artistas latinos como el artista con más nominaciones de los pasados Grammy Latinos, J Balvin, Bad Bunny, Javiera Mena, Mon Laferte, Los Tucanes de Tijuana o la española Rosalía. La autora de El Mal Querer, uno de los álbumes que más ha dado que hablar en 2018, será una de las estrellas del festival californiano. Su paso por Coachella forma parte de una gira que también pasará por las ediciones del Lollapalooza en Argentina y Chile y las principales citas del circuito festivalero español como son el Primavera Sound de Barcelona, el BBK de Bilbao y el Doctor Music.

Coachella Valley Music Arts and Festival es un evento con causa musical reconvertido en una fiesta de famosos y en una de las pasarelas de moda más seguidas del año en las cuentas de Instagram. Un universo promocional donde marcas de todo tipo se lanzan a por los más jóvenes —generación predominante en el festival—. En los últimos años su cartel ha ido evolucionando y el festival suele ser un reflejo de los estilos musicales predominantes, pasando de ser un referente del indie y el rock a un escenario más comercial donde la música urbana y el pop han reclamado su espacio.

Las entradas para asistir a Coachella durante un fin de semana cuestan 429 dólares (376 euros) y 999 dólares si se prefiere la opción VIP (876 euros). La venta general solo está disponible para la segunda semana del festival (19, 20 y 21 de abril). En el caso de comprar el abono con transporte el precio sería de 509 dólares (446 euros). Todas las opciones disponibles se podrán comprar a partir del viernes 4 de enero.