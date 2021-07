México.- Julián Gil de nueva cuenta está envuelto en una polémica. En esta ocasión varias mujeres denunciaron que el actor de 51 años intercambia mensajes sexuales con sus fans, pero el argentino tiene una relación sentimental con la conductora Valeria Marín, de 30 años, quien en la actualidad se encuentra en Japón para la cobertura de los Juegos Olímpicos.

Al respecto, la revista TvNotas aseguró haber contactado a un amigo del actor, quien habría confirmado que Gil es un “ojo alegre”, a quien le encanta tener múltiples relaciones con mujeres, ya sea del medio del espectáculo o sus propias fanáticas, a quienes constantemente les pide fotografías sexuales.

“Él lleva rato manejándose asi´. Julia´n comienza a escribirle a mujeres superguapas o fitness que lo siguen, les hace la pla´tica y les endulza el oi´do. Dime tu´ quie´n no se va a resistir a un hombre con esa presencia que adema´s finge intere´s en ti y de la nada te hace pla´tica. Las chicas caen rendidas, entonces e´l empieza a pedir ma´s y ma´s cosas, hasta que logra que ellas le manden fotos y videos i´ntimos”, confesó el supuesto amigo de Julián.

Julián y Valeria llevan casi dos años en una relación seria, pero eso no impediría que el actor lleve a cabo tales prácticas. Sin embargo, la fuente consultada por la revista confesó que casi nadie sabe que Gil hace esto, “porque so´lo saca provecho, bloquea a las chicas y borra todo rastro”. Pero aunque él argumenta que es consensuado y que “si no toca, no es infidelidad”, sus prácticas podrían ser catalogadas como manipuladoras y que es un depredador sexual.

Además, comentó que no hay certeza de que Julián se haya visto con alguna de estas chicas. Todo esto lo haría a escondidas de Valeria, quien no tendría ni idea de lo que hace su pareja. “Cuando las chicas le dicen que cua´ndo se ven o le reclaman que por que´ lo hace si tiene novia, las bloquea y borra toda la conversación”, mencionó.

Hasta el momento el actor o Valeria no han hecho comentarios al respecto para confirmar o desmentir estos dichos, sin embargo, la publicación sostiene tener en su posición capturas de conversaciones de algunas chicas con Julián Gil, lo que comprobaría su actuar.