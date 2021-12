Gambia (AP).- El presidente de Gambia, Adama Barrow, fue reelegido el domingo por un amplio margen sobre la oposición, en unos comicios que establecen el estándar para un nuevo capítulo en la democracia de la pequeña nación de África occidental.

Barrow obtuvo aproximadamente el 53 por ciento de los votos en las elecciones del sábado, según los resultados que la Comisión Electoral Independiente anunció el domingo. Superó con facilidad a su principal rival, Ousainou Darboe del Partido Democrático Unificado, quien recibió cerca del 28 por ciento de los sufragios.

Estos fueron los primeros comicios presidenciales en varias décadas en el país en los que no participó el exdictador Yahya Jammeh, quien ahora vive en el exilio en Guinea Ecuatorial después de perder en las elecciones de 2016 y negarse a aceptar la derrota.

El presidente de la CEI, Alieu Mommar Njie, anunció los resultados y oró para que prevalezca la paz en la nación de 2.4 millones de habitantes.

“Por lo tanto, declaro a Adama Barrow debidamente elegido para servir como presidente de la República de Gambia”, manifestó, después de indicar que el Partido Nacional del Pueblo resultó victorioso con 457,519 votos.

Following #GambiaDecide2021, the IEC declaration that I am the winner of the December 4th Presidential election, this morning, I received calls from Mr Essa Mbye Fall and Mr Abdoulie Ebrima Jammeh fellow contestants in the elections. They both congratulated me on my victory. pic.twitter.com/rwHxCa6bPV