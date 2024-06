Tabasco.- Adán Augusto López Hernández, gobernador con licencia de Tabasco, reconoció que «probablemente» en su periodo en funciones le reportaron la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco.

López Hernández, coordinador en la campaña de Claudia Sheinbaum, se apresuró a minimizar el hecho y a deslindarse pues dice que ahora el gobernador es otro. La violencia criminal en Tabasco dejó hace dos días siete muertos por armas de fuego en el municipio de Comalcalco, entre ellos dos mujeres.

Comalcalco es el municipio de donde es originario el candidato oficialista de Morena Javier May Rodríguez.

En la ranchería Oriente quinta sección, cinco personas fueron ejecutadas en su domicilio, entre ellos tres hombres y dos mujeres, con edades de entre 37 y 62 años, cuyos cuerpos fueron identificados por familiares. Una sexta persona resultó con heridas.

Cuestionado sobre su percepción ante el aumento del número de homicidios en Tabasco, Adán Augusto dijo prefería no hablar de los asuntos de la administración estatal como si él no fuera responsable.

«Pues yo no puedo hablar de eso porque son asuntos de estado. -¿Pero le reportaron la presencia del Cártel Jalisco en su periodo? -Es probable que sí me lo hayan reportado, pero entenderán que yo no puedo hablar de ello. -¿Y se actuó?- Hicimos nuestra tarea, es cuestión de revisar como se recibió a Tabasco en 2018, ahora no se acuerdan pero no se podía entrar a la ciudad ese día», indicó.

Sin dar ningún dato estadístico que demuestre su dicho, afirmó que cuando recibieron Tabasco había una cantidad importante en delitos, pero que los combatieron para sacar a la entidad de los primeros lugares a nivel nacional.

Se jactó que como gobierno hicieron su tarea en el combate a la delincuencia.

El ex secretario de gobernación, Adán Augusto López, dijo no conocer del grupo delincuencial denominado «La Barredora» y comentó que su exsecretario, Hernán Bermúdez, estuviera involucrado, pues tendrán que rendir cuentas ante la autoridad competente.

«¿Y de La Barredora sabía? – No sé qué es eso. – ¿Por qué ligan a su ex secretario con esta organización? -Los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas y si algún funcionario cometió un ilícito, algún desvío de recursos, tiene responsabilidad administrativa por el ejercicio del encargo, pero eso corresponde a las autoridades», declaró.