Trendy.- La cantante y compositora londinense Adele fue una de los tantos artistas que se vieron afectados no sólo monetariamente, también sentimentalmente debido a la alza de contagios tras la aparición de la variante Ómicron; sin embargo, durante la última edición de Brit Awards se galardonó en tres de las nominaciones más importantes.

La intérprete de Rolling in the deep fue nombrada Artista del Año en una de las premiaciones más importantes dentro del mundo de la música en Reino Unido. También se llevó a casa el premio al Álbum del Año por su más reciente obra discográfica titulada 30, y ganó el premio a la Canción del Año por Easy on Me.

“Este álbum fue todo nuestro viaje, no solo el mío”, dijo la cantante luego de recibir el premio que posicionó su último álbum como el mejor de todo el 2021, mismo que fue dedicado a su hijo Angelo y a su ex pareja, el filántropo Simon Koneck. “Estoy muy orgulloso de mí misma por apegarme a mis ideas y sacar un álbum que era sobre algo tan personal para mí porque ya no mucha gente hace cosas así”, añadió.

Hiya, so I’m really happy to say that I am performing at the Brits next week!! Anddddd I’ll also be popping in to see Graham for a chat on the couch while I’m in town too! I’m looking forward to it! Oh, and Rich sends his love ♥️ pic.twitter.com/8DsDPcH8ph