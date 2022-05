Trendy.- Adele habría rechazado un jugoso contrato para participar como coach en uno de los realities musicales más importantes y populares del mundo se dio a conocer este viernes; la noticia, como era de esperarse, sorprendió a todos los fans de la artista a que se cuestionaron acerca de las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

Se trata del reality “The Voice”, proyecto para el que habrían contemplado tener a Adele entre los coachs para su nueva temporada, sin embargo, al parecer la producción no contaba con la contundente respuesta de la cantante británica quien habría rechazado la millonaria propuesta de trabajo.

“The Voice” le ofreció la nada despreciable suma de 35 millones de dólares para que Adele aceptara incorporarse para ocupar una de las cuatro sillas de los entrenadores, no obstante, la respuesta dejó helados a todos: no aceptó, y tuvo sus fuertes razones para hacerlo, las cuales ella misma se encargó de aclarar para evitar especulaciones o malentendidos.

Para nadie existe duda que “The Voice” es uno de los realities más exitosos y se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo; esto es así en gran parte gracias a su dinámica, en la que los participantes son escogidos a ciegas y solo evaluados por su voz y el talento que demuestran para cantar.

A la fecha, “The Voice” se transmite en decenas de países de América, Asia y Europa, y por el reality show se ha visto participar a grandes estrellas de la música como Shakira, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Maluna y Laura Pausini, por mencionar algunos. Por lo que la producción no dudó en pensar quién sería una de sus siguientes grandes apuestas para la nueva temporada; Adele.

Motivo por el cual le hicieron una jugosa propuesta a la cantante británica, la cual aparentemente sería difícil de rechazar, sin embargo, finalmente así ocurrió; Adele no quiso incorporarse a este proyecto y reveló las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

La exitosa artista habría declarado que no deseaba aparecer en la nueva temporada del reality show, debido a que ella no es la indicada para arrebatarle sus sueños a nadie: “No sería capaz de quitarle la ilusión a ningún concursante al tener que eliminarlos y prefiero no aceptar”, habría declarado a la prensa.

Fuente: El Heraldo