Admite líder de ultraderecha aspiración presidencial en Chile

Santiago de Chile.-El líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, anticipó hoy que estará disponible para una candidatura presidencial en las elecciones que se realizarán en este país andino en 2021.

En una entrevista con el programa Mesa Central de la estación privada Canal 13, Kast fue presentado como el primer candidato presidencial para 2021 tras sus dichos, la noche de este sábado, en una reunión denominada “Marxismo Cultural”.

“Siempre he dicho que si tengo salud y vida quiero estar en la papeleta y creo que soy el único que lo declara así. Yo quiero estar en la papeleta y me encantaría ser presidente de Chile”, señaló esta víspera el exdiputado.

Kast confirmó este domingo sus intenciones y comentó respecto a la eventual influencia del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que “mucho antes de saber de la existencia de él, mi agenda de gobierno que yo propuse en campaña estaba hecha y no se ha movido siquiera un centímetro de ahí, de lo que propuse el año pasado”.

De acuerdo con politólogos locales, Kast podría convertirse en el futuro en el “Bolsonaro chileno” debido a que sus propuestas son muy similares a las del futuro mandatario brasileño, cuyo hijo, Eduardo, se encuentra de visita en Chile y podría reunirse este domingo con el hasta ahora único candidato presidencial.

Respecto a la cercanía que tiene con los postulados de la dictadura (1973-1990) y de su líder, el fallecido Augusto Pinochet, el exlegislador (2002-2018) prefirió marginarse de su figura, pero alabó el trabajo hecho por el régimen de facto.

“Yo no soy pinochetista, me declaro partidario del gobierno militar. Me parece bien lo que hizo en todo el desarrollo económico, social, la preocupación especial por la pobreza”, destacó el líder del movimiento Acción Republicana.

Esta sería la segunda aventura presidencial de Kast luego de participar en la primera vuelta de los comicios de 2017, donde obtuvo la cuarta mayoría con un 7.9 por ciento de las preferencias producto de 552 mil sufragios.

