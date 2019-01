Adolescentes y mayores a 35 en riesgo de hipertensión durante embarazo

México, (Notimex).- La exposición “Kandinsky. Pequeños mundos”, que concluye hoy en el Palacio de Bellas Artes, mantiene este domingo enormes filas de personas que no quieren perderse las más de 50 obras del artista ruso.

Para atender la gran cantidad de asistentes que se calcula este día superen los seis mil, quienes esperan entre media hora y cincuenta minutos para ingresar al recinto, cerrará las puertas hasta las 22:00 horas.

“Llevo cerca de media hora formada. Me enteré de la exposición porque trabajo cerca de aquí, en el Centro; además me gusta mucho Kandinsky y estaba esperando la exposición, pero no había podido venir. No me importa esperar, pero lo tengo que ver antes que se vaya, externo Diana, mientras esperaba afuera del recinto.