Por Fidelia Caballero Cervantes .

El arte moderno tiene que ver con una extraordinaria confianza de cada artista en su propio genio, con la confianza de que están revelando una verdad profunda y de que son los primeros en hacerlo.

Ilya Kabakov

México.- Ubiquémonos en la ciudad de Matanzas en Cuba, pues el artista que nos ocupa, nunca ha salido de ese su pueblo natal, a pesar de haber expuesto su obra en Nueva York y Australia.

San Carlos y San Severino de Matanzas es una ciudad coloquial, llamada la Atenas de Cuba, por su alta cultura y legado literario. Es una ciudad hermosa, atravesada por dos ríos.

“En mi caso, pinto frente al Río San Juan. Mi ciudad, una vez que la visitas, volverás. Es una ciudad tranquila, pudiera resultar incluso aburrida, pero de una belleza inigualable”, me platica Adrián, a 2,200 km de mí.

Su infancia transcurrió muy tranquila y feliz. “Pertenezco a esa generación que crecimos en los 80´s, libres de tecnología. Viví toda mi infancia y juventud muy cerca del mar, por lo que la playa y actividades de pesca conformaban mi agenda y la de mis amigos de la época.”

De padres contadores, las actividades culturales, como visitar galerías, ir a conciertos o tertulias literarias no eran parte de su vida en esos años de infancia. Hasta que entró a la escuela de arte “Alfonso Pérez Isaac”, en Matanzas, a la especialidad de violín.

“A los 27 años empecé a padecer de crisis de pánico originadas por ansiedad. Estas crisis fueron instaurando en mí una claustrofobia que hasta la actualidad me acompaña. Vencida en casi su totalidad, sigue siendo el avión, mi señor oscuro. Las invitaciones a exponer fuera de Cuba son usuales. Esta condición ha sido una limitante para yo asistir, aunque he podido enviar las obras y se realiza la muestra. Pero no he salido nunca de mi isla. Actualmente me encuentro trabajando en eso para poder salir de Cuba. Tengo propuestas de exponer en México e Inglaterra. Y esta vez quiero ir”.

Me explica que no es un pintor colorido, como supuse en un principio. Reviso sus cuadros y sí, el blanco es preponderante. “Si revisas mi obra verás que no soy tan adicto al color. Prefiero el blanco, el decirlo todo con nada. Las estampidas de color en mi obra son “romances” con los matices.

“Cuando paso tiempo pintando blanco sobre blanco, ilusión, solo algunos grises, entonces acudo al colorido por unos días hasta que vuelvo nuevamente a la gran sensación espacial y poética que me provoca el blanco en todas sus variantes. Pienso que los artistas simplemente van construyendo un estilo y se inclinan hacia lo que les hace feliz. Crear es un acto divino. Cada quien saca a pasear a sus demonios y los viste de colores y sensaciones universales dentro de su individualidad. No hay pintores oscuros. Hay seres humanos oscuros”.

Adrián padece de agorafobia crónica. No pudo ir a Nueva York y Australia, lugares lejanos donde ha expuesto, por su terror, intranquilidad y problemas para sentirse seguro en lugares públicos, a pesar de que le enviaban boletos de avión y amenidades.“La poesía me fascina”, dice Adrián. Ve en los poetas a los auténticos artistas. “La poesía es todo en el arte. Suelo ilustrar a menudo, así que leo con regularidad”.

“Mi muestra en Australia fue una sorpresa. Un señor llamado George, no recuerdo su apellido, estuvo en mi ciudad buscando arte para llevar a su país. Entre tantos colegas escogió mi obra y la de otro artista para llevárselas y realizar una exposición de Arte Cubano en la galería Red Rhino Room, ciudad de Adelaida del Sur. Y en Nueva York, específicamente en Fire Island, fue a través de dos apasionados del arte de ese país que luego de varios años comprando mi obra, decidieron organizar una muestra allá con mis trabajos”.

- ¿Crees que realmente estás pintando lo que quieres pintar o sientes que hay algo más profundo, más allá de lo que nosotros vemos?

- En estos momentos ya alcancé la libertad que todo artista debiera poseer. Estoy pintando precisamente lo que quiero. Sin nada más allá.

Influenciado por su madre y mejor amiga, una mujer luchadora y fuerte, atrevida y valiente, a los doce años se inicia en la pintura para luego entrar a un grupo del llamado Periodo Especial.Autodidacta, estuvo inmerso en el grupo Asis, con directrices políticas, médicas y culturales de Cuba y otros países. Entre los 27 y los 35 se le instruyó.

Adrián es un poco niño, sus comidas favoritas se resumen a postres infantiles y un par de comidas cubanas: natilla de chocolate, los dulces caseros, las croquetas, carne de cerdo. “Soy de muy buen comer”.

- Descríbeme un día ordinario en tu vida.

- Levantarme, prepararle el desayuno a mi hija. Poner café y llevárselo a la cama a mi esposa y tomarlo juntos. Luego pintar hasta la hora de la cena. Conversar con mi esposa, beber alguna cerveza e ir a descansar.

Adrián trabaja en vivo todos los días. Su estudio está situado en la zona más visitada de su ciudad, donde están casi todos los bares y vida bohemia de Matanzas. Abre las puertas de su estudio a las 9 de la mañana y lo cierra a la 7 de la tarde. Durante esas horas la gente puede entrar a verlo pintar y convivir con él. La cuarentena lo ha llevado a la intimidad de su casa desde donde transmite todos los días mientras pinta, a las 4 pm, hora de Cuba, 3 pm, hora de la Ciudad de México, en su página de Facebook. “Ya me acostumbré a pintar con gente mirándome hacerlo”.

Le pregunto el origen de su condición agorafóbica. “Me quedé encerrado en un baño, lo que me provocó un ataque de pánico. Esa experiencia cambió mi vida”.

- ¿Cómo funciona el sistema cultural en tu país?

- La cultura en Cuba es espada y escudo de la nación. Si algo nos distingue como país es la altísima calidad del arte cubano.

“Me declaro en el partido de lo justo y la lógica. Con todas formas de gobierno hay descontentos. Del Ché te puedo decir lo que conozco. En Cuba se usa una frase para los pioneros en las escuelas que decía: ¡Seremos como el Ché!, y eso situaba su figura en la cima. Así que todo lo que pueda decirte sobre él va acompañado de ese matiz. En lo personal no constituye un paradigma en mi vida pues, a pesar de no ser apolítico para nada, no es por ahí por donde he encaminado mi vida. De los Estados Unidos te puedo decir que, una cosa es el país y su gente y otra sus gobiernos y gobernantes”.

Él solo desea volver a la normalidad para regresar a su estudio. “Me hubiese gustado que me preguntaras por mi hija. Y te diría que es principio y fin de cada pincelada”, termina diciendo en el último de sus mensajes de voz. Yo lo imagino pintando frente al río, con toda su juventud y fuerza creativa.