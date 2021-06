Tokio.- Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán muy diferentes a los anteriores por la complicada situación de la pandemia del COVID-19 y aunque se autorizó que haya público local en las competencias, los aficionados deberán seguir rigurosas reglas.

Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador de Tokio 2020, presentó este miércoles las reglas que deberán acatar los aficionados que asistan a presenciar las disciplinas y aseguró que “el ambiente festivo tendrá que suprimirse”.

Entre las medidas establecidas están las adoptadas en varias partes del mundo para el ingreso a lugares cerrados, las cuales indican que deberán presentar una temperatura de menos de 37.5°, además de no tener síntomas de COVID-19 y portar cubrebocas en todo momento.

Al interior de los recintos deportivos, los fanáticos tienen prohibido interactuar entre sí, además de que no podrán gritar para animar a los atletas y únicamente tendrán permitido aplaudir para hacerle saber su apoyo a los participantes.

Finalmente, también se decidió que no se le puedan pedir autógrafos a los deportistas para así no correr el riesgo de que haya contagios y no estará permitido el consumo de alcohol en los eventos, por lo que confían que con estas medidas puedan tener una justa sin mayores problemas de brotes de coronavirus.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se inaugurarán el próximo 23 de julio y para dicha competencia, los atletas también estará sometidos a un estricto reglamento sanitario, el cual en caso de no seguir, los podría descalificar de la competencia.