Trendy.- Itatí Cantoral es un de las actrices más queridas del público mexicano, pues a pesar de haber interpretado a grandes villanas en las telenovelas, como es el caso del personaje de Soraya Montenegro, con su talento y carisma ha logrado ganarse el cariño de todo el mundo y ahora está dispuesta a conquistar las redes sociales. Pues desde sus cuentas oficiales comparte parte de su vida privada y tan sólo en Instagram acumula 2.7 millones de seguidores.

Por supuesto, sus lujosos looks con los que impone moda no son los únicos con los que Itatí Cantoral se ha convertido en la sensación de la red, pues en sus últimas publicaciones destaca que es una amante no sólo de la actuación, sino también del baile y del deporte, y en la actualidad no hay mejor combinación de estos dos que fusionarlos en una sola disciplina: el pole dance. Al practicar este tipo de baile de la década de 1980, la actriz se ha sumado a otras celebridades que desde el tubo presumen su talento, como es el caso de María León y Martha Higareda.

Aunque quienes siguen de cerca a la actriz saben que en los últimos días ha compartido fotos practicando su rutina de pole dance, en las últimas horas conquistó Instagram con un video en el que presume sus mejores movimientos al colocarse en punta y dar un par de vueltas al rededor del tubo para finalmente subir las piernas y mantenerse en el aire, gracias a su fuerza en el abdomen y brazos.

Cabe destacar que con esta sensual y coqueta rutina, la también cantante demostró las diversas formas que existen para “flotar” en el aire, mientras sus brazos y piernas ejercen la fuerza suficiente para subirse al tubo. Asimismo, una vez más confirmó que su belleza es 100 por ciento natural, pues aún mientras práctica pole dance, en ropa deportiva y sin una sola gota de maquillaje, luce guapísima.

En el corto video que Itatí Cantoral compartió se le ve con un minishort y camiseta sin mangas, además que su melena XL y rubia se encuentra agarrada en una cola de caballo baja y desenfadada en la que el fleco suelto se roba el protagonismo. Por otro lado, su rostro luce al natural, sin maquillaje y con una gran sonrisa en cada vuelta que realiza desde el tubo.

La publicación rápidamente superó los 15 mil me gustas, entre ellos el de Lucero y Maribel Guardia; mientras que otras famosas como Patricia Manterola aprovecharon para dejar sus comentarios, “qué bárbara mi amiga”, escribió. Por su parte, Alicia Machado destacó “con todo, amiga”.

En cuanto a los halagos de sus fans, destacan comentarios como “esa es mi reina”, “hermosa”, “lo máximo” y “siempre sorprendiéndonos, qué disciplina”.

Fuente: El Heraldo