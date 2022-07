Trendy.- Este 4 de julio se celebró el día de la Independencia de Estados Unidos y varias celebridades se unieron a los festejos, una de ellas fue Martha Higareda, quien este martes compartió a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram un poco de lo que fue la fiesta, sin embargo, dividió opiniones en redes sociales, ya que mientras algunos lo tomaron a bien, otros la criticaron fuertemente.

La artista de 38 años ha tenido mucho éxito en su carrera, pues películas como “No manches Frida” han sido las más taquilleras. Debido a esto, ha buscado oportunidades en Estados Unidos, por lo que actualmente vive en Nueva York, junto a su polémico novio Lewis Howes, quien se dio a conocer debido a su relación con Yanet García, modelo que lo acusó de infidelidad hace algunos meses.

La tunden en redes

En su cuenta de Instagram, Higareda subió unas fotos y videos en las que mostró como celebró el 4 de julio con su novio. La actriz tomó la bandera estadounidense y comió algunos de los platillos clásicos en esta fiesta, en lo que parece ser un restaurante de la ciudad.

“No matter how busy we are, we find time to celebrate this special day ! Making s’mores, watching “Sand lot” and listening to good American music while getting our fingers messy in BBQ sauce… With love and fun @lewishowes” (No importa cuán ocupados estemos, encontramos tiempo para celebrar este día especial! Haciendo s’mores, viendo “Sand lot” y escuchando buena música americana mientras nos ensuciamos los dedos con salsa BBQ… Con amor y diversión @lewishowes”, escribió.

Sin embargo, la protagonista de “Amarte duele” recibió duras críticas, pues muchos usuarios de la plataforma comentaron que siendo mexicana no debería unirse a éstos festejos que no le pertenecen. Comentarios como ” ahora eres gringa?”, “Pensé que eras mexicana” y hasta “Vende patrias”, se pueden leer en su publicación que ha dividido opiniones entre sus seguidores.

No obstante, hubo quienes salieron a su defensa y otros que sólo comentaron lo bien que se ve junto a Lewis Howes, con quien ha demostrado que tiene una relación muy estable, pues a pesar de la polémica se han mantenido unidos y han mostrado su amor en redes sociales.

Fuente: El Heraldo