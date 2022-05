Trendy.- Actualmente, Martha Higareda está completamente enamorada de Lewis Howes, ex pareja de Yanet García. Y es al estar involucrada en este tórrido romance que, recientemente, la actriz de Te presento a Laura dijo no estar interesada en otros posibles pretendientes, como el caso de Mauricio Ochmann.

Fue durante la emisión del podcast De todo un mucho, el cual conduce Higareda junto a Yordi Rosado, donde realizaron una dinámica para contestar algunas preguntas del público. Ante esto, surgió el tema de qué pasaría si el actor de Qué despadre estuviera interesado en ser novio de la la famosa.

“Si tú me dijeras: resulta que el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirara la onda, no, no, yo no podría”, comentó Martha.

En este sentido, la actriz de películas como No manches Frida, Amarte Duele o Cásese quien pueda remarcó que en en dicha situación hipotética algo que la frenaría es que respeta mucho su amistad con la hija de Eugenio Derbez y no quisiera ponerla en riesgo por una situación así.

“Es más, yo creo que él no lo haría, de que sabes que somos amigas (Aislinn y Martha), pero suponiendo, no, no podría”, comentó.

Ante estas declaraciones, el ex conductor de Otro Rollo le dijo a Martha que en la última entrevista que le hizo a Mauricio Ochmann ambos empezaron a hablar sobre el podcast y supuestamente el actor habría hecho una confesión.

“Oye, por cierto Marthita qué guapa, pero también está preciosa de todo a todo”, habría dicho Mauricio según Yordi.

Higareda rápidamente se sonrojó y comenzó a reírse, pero añadió que no le creía nada a su compañero de podcast.

“Ya conozco tan bien a Yordi que sé que me está diciendo mentiras”, dijo la artista y el conductor confirmó que en efecto se trataba de una broma.

Y es que, desde el divorcio de Mauricio Ochmann con Aislinn Derbez, el famoso retomó tiempo después su vida amorosa y ahora está en un noviazgo con Paulina Burrola.

Incluso, en febrero pasado, la pareja abrió su corazón y confesó como fue que inició su noviazgo.

“La verdad es que cuando la conocí pensé: ‘no me equivoqué’. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto (…) lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza”, expresó Ochmann para la revista Caras.

El actor de A la mala rememoró que la historia de amor inició desde las redes sociales, cuando él la comenzó a seguir en enero de 2021 y Paulina interactuaba con él al darle me gusta a sus fotos. Quien dio el primer paso habría sido Mauricio, cuando se animó a enviarle un mensaje a la famosa.

A pesar de llevarse 13 años de diferencia, ambos se relacionaron muy bien y después de sus primeros cruces a través de internet, decidieron tener una cita y para abril de dicho año fue que anunciaron su noviazgo.

“Yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme (…) Desde un principio las dos fueron muy gentiles conmigo, cada una a su manera y según su personalidad”, dijo Burrola.

