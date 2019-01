Al año se registran más de dos mil casos de cáncer bucal en México

México.- La nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto no solo representó una sorpresa para Marina de Tavira, también es una oportunidad de replantear la esencia de Roma y hablar sobre mujeres que, como su personaje, han pasado situaciones complejas dentro del núcleo familiar.

“Los personajes te escogen y agradezco que Sofía me haya escogido para ser su voz y la voz de muchas mujeres, esto es también personal y la puedo conectar con mujeres importantes en mi vida y dedicársela a ellas y a las mujeres que han pasado por algo así”, dijo Marina en entrevista.

Antes de las nominaciones al premio de la academia de Hollywood, Marinano tenía ninguna expectativa sobre recibir alguna nominación, en parte porque la lista de nominados al premio del sindicato de actores y los premios Bafta, entre otros, no incluyeron su nombre.

“No tenía ninguna expectativa, no lo esperaba. Sí pensaba que Yalitza podía estar nominada y lo deseaba, me parece que es histórico, con la historia tan increíble que tiene, el ser humano tan bello que es y lo que representa pero, nunca pensé que esto también me sucedería a mí”, dijo.

“Estoy muy emocionada, todavía no he aterrizado, pero estoy muy agradecida con Alfonso y la Academia porque volteó a ver a Sofía; le dieron muchísima importancia a Roma y la nominaron en categorías muy especiales. Es inédito para una película extranjera”, agregó la actriz.

Marina forma parte de una lista que incluye los nombres de Amy Adams, Regina King, Emma Stone y Rachel Weisz, “son actrices extraordinarias, con trabajos maravillosos. Al final estos son los premios de una industria particular, pero están viendo esta película como propia.

“Roma es una película mexicana y quiero recalcarlo, todo el crew era mexicano. Alfonso siempre ha dicho que le importaba muchísimo que el español fuera el idioma que se hablara en el set todo el tiempo y lo cuidó mucho, entonces, pues sí, sí estoy sorprendida”, comentó De Tavira.

Al igual que Marina, otras mexicanas han sido nominadas años atrás en la categoría a Mejor Actriz de Reparto, entre ellas Katty Jurado y Adriana Barraza, “de hecho Adriana me escribió, me dejó unos mensajes de voz hermosos y lo que le contesté fue que agradezco que haya estado en muchos momentos de mi carrera.

“Adriana ha ido a ver las obras de teatro que he hecho, me ha felicitado, me ha reconocido y se lo agradecí mucho porque ella es, sin duda, una inspiración también para nosotras como actrices, cuando la nominaron yo lo sentí como propio y por eso quiero compartir la nominación con mis colegas actores mexicanos, con todos ellos”, concluyó Marina.