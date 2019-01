Al Pacino apuesta por el formato digital con la serie “The Hunt”

México.-Marvel Studios sorprendió en redes sociales con un nuevo avance de “Captain Marvel”, una heroína más poderosa de todo el universo cinematográfico de Marvel (UCM).

De la mano de la actriz Brie Larson, Marvel apuesta por el poder femenino que en los últimos años ha tomado más fuerza.

A través de Twitter, Marvel lanzó el tercer tráiler de Captain Marvel.

La grabación da una explicación de la esencia de Captain Marvel, así como una impactante carga efectos especiales.

En primera estancia podemos ver a la protagonista mostrando sus poderes y presentado a los nuevos villanos, los “skrull”, unos transmutantes que tienen la habilidad de adoptar la forma humana.

La película se estrenará a mediado de marzo y esta será la última entrega antes de Avengers 4.

Hope begins with a hero. Check out this special look at #CaptainMarvel! In theaters March 8th. Get tickets now: https://t.co/4OVcIqtnU0 pic.twitter.com/bC0paQdnGJ

— Marvel Studios (@MarvelStudios) January 8, 2019