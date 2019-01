Alcalde deslinda a pobladores de Tlahuelilpan de dedicarse al huachicoleo

México.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, compartió el testimonio de uno de los heridos de la explosión ocurrida en una toma de combustible clandestina que se incendió en el municipio de Tlahuelilpan.

“Cómo no hice caso cuando los militares me dijeron que no me acercara”, narró el gobernador.

“Uno de los heridos, el único que estaba consciente en uno de los hospitales visitados, el día de ayer, estaba platicando, que tuve la oportunidad de conversar con él, me decía: ‘Cómo no hice caso cuando los militares me dijeron que no me acercara. Incluso, uno de ellos trató de impedir que me acercara. Cómo no hice caso, sabiendo que los cuerpos de seguridad nos decían: hay peligro, no se acerquen, pero corríamos felices, como si fuera fiesta con nuestros bidones y cubetas porque iba a haber gratis gasolina para todos. Si hubiera sabido lo que estoy sufriendo ahora, no lo hubiera hecho’”.

Finalmente, el gobernador recalcó la gravedad del hecho e indicó que éste es un problema que todos los mexicanos deben contribuir a resolver.

“Este es un problema de todos los mexicanos. Y todos los mexicanos, autoridades y ciudadanos, tenemos que construir su solución”.