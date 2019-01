Alcalde de Tijuana pide a sus policías jalar el gatillo contra malandrines

México.- No dudar en “jalarle” el gatilló a sus armas contra los “malandrines”, es el llamado que hizo el alcalde de Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

De acuerdo con Radio Fórmula, el edil lanzó la declaración cuando encabezaba el homenaje póstumo dedicado a dos policías municipales que fueron asesinados la semana pasada a manos de supuestos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“No duden ante la duda razonable, de cumplir la ley. Y si eso implica, sostener el arma y… apretar el gatillo, no duden”, expresó Gastélum Buenrostro.

El alcalde abundó que “los malandros no se tocan el corazón. Ellos sí actúan de manera miserable. Pues no nos dejamos, no lo permitamos” para que el municipio “tenga paz y tranquilidad”.

El pasado jueves, los policías Fidencio Figueroa y Omar Araujo fueron atacados a balazos afuera del local de comida china donde comían. Ambos murieron.