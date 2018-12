Alertan a inmigrantes ante detenciones por operativo en Canadá

Toronto.-La consultora en inmigración y profesora del Seneca College en Toronto, Vilma Filici, exhortó a los migrantes hispanos que viven en Canadá sin estatus a tomar precauciones extra para no caer en manos de las autoridades migratorias.

Explicó que en estas épocas de Navidad y Año Nuevo aumentan las posibilidades reales de que las personas sin documentos legales para permanecer en el país puedan ser detenidos por la policía y entregados a los oficiales de inmigración.

En estos tiempos de fiestas decembrinas la policía implementa la campaña conocida como RIDE, a través de la cual buscan prevenir que las personas manejen en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas.

Este tipo de recomendaciones las hacemos cada año principalmente en esta época, dado que algunas personas se olvidan de ello y porque también continúan llegando migrantes de América Latina, muchos de los cuales, ante las dificultades para obtener la residencia permanente, se quedan a vivir de forma indocumentada.

En entrevista con Notimex, recalcó que con la campaña RIDE es probable que algunas personas que viven de forma indocumentada tengan “la mala suerte de estar en el lugar y la hora equivocada, que sean arrestadas por la policía y que terminen siendo llevados al centro de detenciones canadiense”.

A pesar de que Toronto es una de las ciudades santuario de Canadá, Filici dijo que el oficial de policía al verificar el nombre del detenido y encontrar que es indocumentado, aunque haya o no una orden de arresto el policía puede llamar al Ministerio de Inmigración y proceder a un arresto.

La consultora en inmigración registrada y una de las impulsoras de la campaña a favor de los niños migrantes en la frontera mexicana con Estados Unidos, diferenció dos tipos de personas indocumentadas.

Los primeros son quienes llegaron a Canadá y que nunca se han presentado a pedir una extensión de visa, nunca solicitaron refugio y tampoco han pedido la residencia permanente por razones humanitarias.

“Estas personas llegaron a Canadá, se les venció el tiempo de estadía y se han quedado sin que nadie lo sepa, hasta el momento en que son detenidas por las autoridades policiales”, añadió.

En su opinión, estas personas tienen menos posibilidades de ser arrestadas por inmigración cuando son detenidas por las autoridades policiales, dado que no existe nada en las computadoras de la policía acerca de su estatus migratorio, por lo que, si el oficial que lo detiene no le pregunta nada acerca de esto, la persona no va a ser arrestada.

Sin embargo, si el oficial pregunta el estatus migratorio y descubre que la persona vive en el país de forma indocumentada, el policía tiene la opción de llamar o no a inmigración para reportarlo.

“La experiencia nos dice que hay policías que reportan este tipo de casos ante inmigración, pero que también hay otros que no lo hacen”, dijo la consultora con más de 20 años de experiencia.

El segundo grupo de personas está compuesto por quienes han pedido refugio, han hecho solicitudes por razones humanitarias, han sido rechazadas en cualquiera de estos procesos y para quienes existe una orden de salida del país que no ha sido cumplida.

En el momento en que la persona no cumple con la orden de salir del país, automáticamente queda asentado y se da una orden de arresto a nivel nacional.

Estos son los inmigrantes cuyas órdenes de arresto se encuentran no solamente en el Departamento de Inmigración, sino que también en la policía, en el Departamento de Servicios Sociales, en el Departamento de Empleo en lo que respecta al número de seguro social, etcétera, explicó la consultora.

Enfatizó que estas son las personas que se encuentran en peligro más grave dado que la policía automáticamente, al poner su nombre en sus computadoras, encontrará que hay una orden de arresto por parte de inmigración y por que la llevarán a las instalaciones de la policía y luego la entregarán a los oficiales de inmigración, con una eventual deportación.

