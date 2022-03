Trendy.- Faltan unas horas para que comience Tecate Pa’l Norte, uno de los festivales de música más esperados en México que ha causado sensación entre el público por las bandas y los solistas que se presentan. Sin embargo, dentro de los conceptos que se presentarán el próximo sábado 2 de abril ya no estará Alex Fernández por problemas de logística.

Durante la tarde del pasado 30 de marzo, el integrante de la dinastía Fernández sorprendió a sus seguidores de Instagram con la lamentable noticia, no podrá realizar el concierto que tenía programado para el último día del festival debido a cuestiones fuera de su alcance y del propio evento, situación que terminó por cambiar sus planes inesperadamente.

“Queridos amigos y seguidores: con pesar les anuncio que, debido a cuestiones de logística que no estuvieron en mis manos ni de los organizadores, tendré que cancelar mi participación de este sábado en el Tecate Pa’l Norte”, comienza el comunicado.

El primogénito del Potrillo no quiso profundizar en los motivos que los llevaron a tomar su decisión, no obstante, aprovechó el espacio para externar la desilusión que se llevó por tener que cancelar su aparición en el festival cuando recién acababa de retomar sus presentaciones luego de posponer sus conciertos por la pandemia de COVID-19 y el sentido fallecimiento de su abuelo paterno, Vicente Fernández.

“Tenía mucha emoción por verles y cantar juntos mis canciones, me ha pesado mucho que esto no fuera posible, pero estoy seguro que muy pronto podremos hacerlo. Les mando un gran abrazo. ¡Los quiero!”, concluyó.

Los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar al comunicado con mensajes de agradecimiento por la información, halagos para el cantante y peticiones de conciertos en otras áreas de la república mexicana. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios de fans que pidieron la presentación de su padre en su lugar.

“Mijo si no puedes tú mándame a tú papi ya sabe la dirección”, “No te preocupes , mándame a tú papi”, “Qué lindo que tienes el detalle de comunicarlo a tus fans, eso habla de tu nobleza, educación y profesionalismo”, “Qué bueno que no iré porque solo iba a ir por él”, “Ven a la Feria del Caballo en Texcoco”, “Gracias por avisar. Es una pena pero habrá otras oportunidades”, escribieron sus seguidores.

Shows por día

Viernes 1:

Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Caligaris, Khea, Los no tan tristes, Natanael Cano, Nicki Nicole, Papa Roach, Sech, Siddhartha, Tainy, 100 Gecs, Adriel Favela, Álvaro Díaz, Aron, Beret, Blessd, Camilo Séptimo, Chanel Tres, Croced Colours, Drama, Elderbrook, Ford, Kevin Kaarl, Los Cadetes de Linares, Los Pericos, Lousiahh, Los Relampaguitos, Mariana Bo, Molchat Doma, Nicola Cruz, Night Tales, Porter, Rock En Tu Idioma, Serbia, Show Tha Product, Taburete, Tokischa, Tropical Panamá, Vetusta Morla, Alesha, Alonso Rivero B2B Nico Borgio, Charlie Rodd, Elefante, Javier Blake, Robot 95, Samantha Barrón, Vanessa Zamora, Sandra Echeverría y Whiplash.

Sábado 2:

The Strokes, Martin Garrix, Hombres G, Morat, Caribou, Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Jonas Blue, Los Claxons, Lee Foss, Love of Lesbian, Parcels, Papa Roach, Simple Plan, Blond:Ish, Carlos Sadness, Charly Jordan, Clubz, Daniel me estás matando, Dorian, Él Mató A Un Policía Motorizado, Esteman, Francisca Valenzuela, Hermanos Gutiérrez, Hugel, Inspector, Jesse Baez, Kaydy Cain, Kenia Os, L-Gante, La Gusana Ciega, Lng/Sht, Majo Aguilar, Moenia, Rebolledo, Salomón Robles, San Serna, Tom & Collins, Alejandro Franco, Alexia Malo, Arroba Nat, Boby Drum, Carlos y José Jr., Elarturo, El Kuelgue, Lost Acapulco, Paco Barrón y Sus Norteños Clan, Priscilla Orfanos, Shei, Sidecars, Stripe y Yungpancho.

Fuente: Infobae