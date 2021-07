Tokio.- Disfruta como niña lo que consigue gracias a un talento y temple de adulto. La más dulce de las sonrisas adorna el rostro de Alexa Moreno cuando han terminado las ejecuciones de las demás participantes y confirma que ha escrito una de las páginas más doradas en la historia de la gimnasia artística mexicana: ha clasificado a la final olímpica en el salto de caballo.

“Hasta que pasan las cosas, como que me cae el 20. La verdad es que sí estaba pidiendo que terminara entre las primeras ocho y ya estoy descansado”, confiesa la bajacaliforniana, en declaraciones a Azteca Deportes. “Esa competencia es meramente mía, la voy a disfrutar un montón y sin presión alguna. No estoy pensando en algo más”.

Será el domingo 1 de agosto, y con esa calidez que la distingue, comparte que “ese era mi objetivo principal, porque ha sido un año súper complicado, así que esto ya es una ganancia enorme para mí”.

Segunda mexicana que accede a una final en el máximo evento deportivo del orbe. Se une a Denisse López, quien lo hizo en Sidney 2000… En el mismo aparato.

Alexa avanza en el séptimo puesto y estará en uno de los eventos estelares de Tokio 2020, en el que compartirá escenario con la estadounidense Simone Biles, llamada a ser la reina de estos Juegos.

“Toda clasificación es difícil, y después de la pandemia… A mí sí me dio Covid y luego me enfermé de otra cosa, me lesioné, así es que pasaron varias cosas que impidieron que mi entrenamiento fuera constante”, reconoce. “Uno siempre quiere hacer mejor las cosas de lo que las hizo, pero —en general— mi competencia no estuvo mal”.