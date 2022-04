Trendy.- Alfredo Adame no ha dejado de dar de qué hablar tras su última pelea con el abogado de su enemigo Carlos Trejo. Y en esta ocasión, el ex conductor de Hoy, quien se ha jactado en diversas ocasiones de sus habilidades en artes marciales dijo que patentará uno de los movimientos que más le han valido todo tipo de críticas.

Se trata de las famosas “patadas de bicicleta” con las que el actor ha asegurado defenderse varias veces y se han tornado su movimiento característico.

Por ello, durante un encuentro con los medios, el ex galán de telenovelas explicó que, contrario a lo que se ha dicho, esta técnica sí existe y él quiere patentarla.

“Ya las voy a patentar… bueno, ya están en la UFC y existen aunque la bola eche carrilla, que vean la UFC, haber si existen o no, pero sí las voy a patentar las patadas de bicicleta”, comentó en la entrevista retomada por el canal de Youtube de Eden Dorantes.

Y es que, uno de los artistas que más ha criticado a Alfredo Adame en este aspecto ha sido Omar Chaparro, quien recientemente acudió al programa Al aire de Televisa y aprovechó para burlarse de las patadas de el némesis de Carlos Trejo.

En este sentido, a Chaparro se le vio jugar con Carlos Urtado durante la transmisión y simularon una pelea, pero a la ahora de decir “Péguele, péguele, yo sé karate mire”, se recostó en el suelo e imitó los polémicos movimientos de pelea de Alfredo Adame.

Asimismo, en otras ocasiones, el protagonista del filme ¿Y cómo es él? ha dicho que a diferencia del ex conductor de Hoy, él sí sabe pelear y entrenó durante muchos años artes marciales.

Fue por estas declaraciones, que durante la más reciente entrevista a Adame, volvió a retomar las declaraciones que su compañero del medio ha hecho sobre él y arremetió duramente.

“Omar Chaparro es un imbécil, es un pobre enano acomplejado que dijo que yo no era cinta negra y que mis cintas negras las había comprado en algún lugar. Sí, se las compré a su mamá en un ‘tendajón’ que tiene ahí en un mercado, se las compré a su ching*da madre”, dijo Alfredo.

Todo comenzó en 2019, cuando la enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo estaba llegando a uno de sus puntos más alto, pues ambos estaban dispuestos a realizar una pelea para terminar de una vez con el odio mutuo que se tienen.

Así, Adame señaló en ese entonces que no sólo estaba listo físicamente para pelear con El Cazafantasmas, sino que hizo hincapié en que su contrincante podría quedar severamente herido debido a los conocimientos en artes marciales mixtas con los que contaba el actor.

Además, durante este 2022 Alfredo se vio inmiscuido en una riña callejera en una avenida de la Ciudad de México y el polémico famoso se hizo viral porque fue golpeado duramente.

Después de que el video del enfrentamiento se viralizó en redes sociales, se filtró un audio de WhatsApp en el que el actor explicaba su versión de los hechos. Alfredo Adame confesó haber soltado los primeros golpes, e incluso que la intervención de la mujer en el enfrentamiento se dio después de que él ya hubiera golpeado a su pareja.

“Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben, es que ya le había puesto en su madre dos veces los minutos anteriores a este pendej*, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo, y tampoco le voy a pegar a una mujer. Luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”, declaró el ex conductor de Hoy.

Al final de ese mismo audio se escucha a Alfredo Adame detallar que se logró defender gracias a su táctica de la “patada de bicicleta” con la que le atinó en tres ocasiones a su enemigo, una de ellas en los genitales lo que le permitió finalmente levantarse después de haber sido sometido por su contrincante.

