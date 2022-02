Trendy.- El conductor y actor Alfredo Adame ha estado envuelto en el ojo del huracán en más de una ocasión en lo poco que va del 2022, luego de haber protagonizado una pelea callejera contra unos civiles, así como también por revivir la posibilidad de que haya un enfrentamiento contra el cazafantasmas Carlos Trejo.

No obstante, recientemente fue denunciado por el periodistas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante por los presuntos delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión.

Tras los diversos señalamientos contra el ex conductor del programa matutino de Televisa, el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito reveló que fue amenazado de muerte por parte Adame luego de haber hecho una serie de chistes con respecto a su masculinidad.

“En una entrevista me preguntaron: ‘¿a quién le vas a Carlos Trejo o a Alfredo Adame?’ y yo como comediante dije ‘le voy a los dos: porque yo soy biker, ando en la moto y también la tengo chiquita’”, declaró para los cámaras de De Primera Mano y diversos medios de comunicación. “Me amenazó de muerte, que él trae pistola y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones donde el señor dice: ‘y yo cuando lo vea, lo voy a matar’. El día que pase algo, pues ahí está el responsable”, concluyó.

Ante las declaraciones de Platanito, Gustavo Adolfo se burló de las amenazas que lanzó Adame hacia Sergio Verduzco y lo tachó de “inculto” por la gran cantidad de escándalos que ha protagonizados.

La demanda

Cabe mencionar que el conductor de De Primera Mano hizo pública su denuncia a través de su cuenta de Twitter en donde indicó que, a su parecer, “merece la cárcel”. El periodista también señaló que decidió actuar legalmente en contra del actor debido a que piensa que alguien le debe “poner un alto”.

“Compañeros estoy en condiciones de confírmales que DENUNCIÉ PENALMENTE a Alfredo Adame por tres delitos. Creo que merece cárcel”, escribió.

Anteriormente, en el mes de enero, Infante acudió a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para denunciar al polémico actor a quien considera “un fuerte peligro” para los ciudadanos, por presunta posesión de armas.

Por otra parte, no fueron las únicas revelaciones que Platanito dio frente de los medios, pues de nueva cuenta comentó que su aparición en el libro Emma y las otra señoras del narco, escrito por la periodista Anabel Hernández, narra tal y como fue su encuentro con Édgar Valdez Villareal, alias La Barbie, quien está vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva.

“Así fue, tal cual lo dijo, pues en mi caso sí; no sé si a mis compañeros les inventaron algún chisme, en mi caso así fue, fui a trabajar a una fiesta y resultó que era de La Barbie, aparte bien buena onda, o sea, el chavo no me caía nada mal, era un tipazo”, aseguró el comediante.

Asimismo, indicó que días pasados volvió a trabajar con otro personaje relacionado al crimen organizado.

No sólo Platanito fue uno de los nombres que resaltaron en el libro de la periodista, sino que otras personalidades de la farándula como Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién, Sergio Mayer, Galilea Montijo y Andrés García también están entre las páginas.

Emma y las otras señoras del narco explora como los cabecillas de la droga han amoldado la estructura machista para violentar, abusar, presumir o convivir con aquellas parejas ocasionales, esposas, cómplices y operadoras en sus negocios ilícitos, como en su círculo social.

fuente: Infobae