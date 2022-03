Trendy.- Tras no haber logrado en 2021 ser diputado en Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame dio a conocer que está interesado por contender por la alcaldía de Coyoacán en las elecciones de 2024.

Alfredo Adame fue el invitado del Escorpión Dorado a su serie Al Volante, donde el actor hizo algunas confesiones sobre su posible futuro en la política, pues destapó su posible futura candidatura en 2014.

El polémico actor reveló que tras haber fracasado en las elecciones de 2018 y 2021, pues no logró ser diputado federal ni alcalde de Tlalpan, está dispuesto a contender nuevamente, pero desde Coyoacán.

“Sí, la próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chinguen, pues mejor me voy a Coyoacán”.

Adame aseguró que en las elecciones de 2018 le “robaron” la alcaldía, pues supuestamente él la habría ganado frente a Patricia Elena Aceves Pastran. Asimismo, defendió que su excuñada, Rocío Banquells, obtuvo su puesto como diputada federal por haber “comprado” votos con despensas.

“En 2018 gané la alcaldía y me la robaron. Ahora iba 59 puntos contra 2 puntos 75 de la que ganó y me ganaron, ¿por qué no gane? porque le metieron el billetote, las despensas y todo ese rollo, la compra de votos”, arremetió el actor.

Y es que la campaña de Alfredo Adame, con la que buscaba volverse diputado del Distrito 14, se vio repleto de polémicas, pues no sólo insultó a sus opositores en la vía pública, sino que se filtraron supuestos audios donde él aseguraba que se iba “a ching*r” 25 de 40 millones de pesos que el partido, creado con la ayuda financiera de Elba Esther Gordillo, supuestamente le daría para sus elecciones.

Pese a que el también presentador aseguró con Escorpión Dorado que él era quien iba ganando en las encuestas durante la campaña para las elecciones, al final del conteo se registró que él había obtenido menos del uno por ciento de votos, mientras que su cuñada que iba por la coalición PAN-PRI-PRD, el 39 por ciento.

Cuando se dio a conocer la hermana de Mary Paz Banquells había ganado la diputación con un buen porcentaje de votos, arremetió contra ella diciendo: “Ella es una mujer falsa, es una mujer deshonesta, es la mujer lambiscona, lame botas, lame huevos, eso es lo que es Rocío (…) Fraudulenta, mentirosa, mitómana”.

Durante el video del Escorpión Dorado, también habló de los escándalos que ha protagonizado con colegas del mundo del espectáculo como Laura Bozzo, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y Platanito, pero tuvo especial énfasis en explotar contra Chumel Torres. Según dijo, el presentador del Pulso de la República usualmente habla mal de él.

“¿Sabes quién es el que habla mal de mí? el puto ese de Chumel Torres. Como buen enano, pinche enano acomplejado (…) Es puto, puto de mierda, y los otros dos güeyes que salen con él son putos. Pinche enanete acomplejado”, dijo el actor.

Los insultos de Adame dieron pie a que en redes sociales los internautas se burlaran de la situación con memes, pues algunos aseguraron que Torres es una versión joven de Carlos Trejo.

A lo largo del video, Alfredo también recordó su riña en la via pública con una mujer, pues no sólo dio una corta clase de las técnicas de pelea con las que se defendió, sino que también dijo que si se llegan a publicar video de él con un arma ese día, asegura que es una pistola de juguete y no le pertenece.

Fuente: Infobae