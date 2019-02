Alistan dictamen sobre derecho del concubino a recibir pensión

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los nombres de las mujeres que integran la terna para relevar a la ministra Margarita Luna Ramos, pues afirmó que son mujeres con buen nivel y no tienen ningún impedimento constitucional para que miembros de un partido político puedan ser postulados para ocupar un cargo.

“Es una facultad del Ejecutivo enviar la terna y cumplo con la ley. No existe, en el supuesto de que fuesen militantes de mi partido, como dicen los abogados aceptando sin conceder, no hay un impedimento para que miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo, no existe”, afirmó.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que Celia Maya, Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel son cercanas al presidente López Obrador.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario expuso que la terna está conformada por tres mujeres que tienen mérito propio.

Resaltó que Celia Maya, lleva años siendo magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro; Yasmín Esquivel es miembro del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México y Loretta Ortiz ha sido maestra durante mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana, responsable de la carrera de Derechos Humanos.

“Las tres con muy buen nivel”, afirmó.

López Obrador detalló que el Senado de la República, por dos terceras partes, tiene que elegir a una de las tres, si así lo consideran. Si no se logra la elección hay un procedimiento, y el Senado le pide que envié otra terna, hasta en tres ocasiones. Y si no decide el Senado, el titular del Ejecutivo hace la propuesta única.

“Estamos cumpliendo con los procedimientos legales”, indicó.

Explicó que las tres son mujeres para sustituir a Margarita Luna Ramos.