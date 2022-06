México.– Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que por instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo amenazó con un recado.

En conferencia de prensa en el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priista, aseguró que grabó la llamada telefónica, que recibió durante una gira de trabajo, por razones de seguridad.

“No nos van a doblar, primero está México y no importa que me quieran meter a la cárcel inventando cosas a uno, tendrían que meter a millones de mexicanos y eso no lo van a lograr”, aseguró.

Moreno indicó que “como sostuve en esta conversación, el 8 de abril, lo sostengo aquí: no me van a doblar, no vamos a permitir que la oposición de este país sea tratada y amenazada de esta forma. No van a dividir a la coalición, mucho menos a lo que hemos construido en el PRI y en Va por México”.

“Con el presente y el futuro de México no se puede negociar, no se vale lo que están haciendo desde el poder”, subrayó, al tiempo de denunciar que “mi familia y equipo, han sido acosados”.

El líder priista dijo que “no me van a doblar, aquí estoy, y sigo firme al frente del PRI, con el respaldo y la confianza de la militancia priista. Estos audios son truqueados”, destacó.

Señaló que solicitó al encargado jurídico del PRI un peritaje del audio que le atribuyen a él, el cual corrió a cargo de un especialista. “Estos audios son truqueados”, aseveró.

Precisó que el 27 de mayo el dictamen del peritaje arrojó que “el audio no es auténtico” y “presenta indicios de alteración y modificación”, por lo que dijo que “utilizan recursos públicos para tratar de destruir a la oposición y llevan a cabo una campaña de odio y violencia hacia mi persona, para hacerme callar”.

Pero recalcó: “ni me van a callar, ni van a doblegar al PRI; los vamos a enfrentar con la fuerza de la razón”.

Finalmente, anunció que hará una gira internacional, empezando por los Estados Unidos, para denunciar lo que está ocurriendo. “Los voy a enfrentar con palabras, con la Constitución, con la razón y el pueblo de México al lado. No vamos a permitir que se instaure una dictadura”.