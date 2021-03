Guerrero.- Héctor Apreza Patrón, presidente del PRI en Guerrero, aseguró que la democracia no depende de un solo hombre y que los llamados y amagos a impedir las elecciones del próximo 6 de junio “es algo muy grave”.

“Atenta contra la ciudadanía, contra la libertad de expresión; amenazar con impedir las elecciones es atentar contra el pueblo de Guerrero, es atentar contra el pueblo de México”, señaló en entrevista.

Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena, advirtió que no habrá elecciones si no le respetan su candidatura, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin efecto su postulación porque no entregó un informe de gastos de precampaña.

Apreza Patrón dijo que esa actitud “es pretender convertirse en una especie de Dios; ‘yo mando, obedézcanme a mí’. ‘Yo mando. Sin mí no existe el mundo’. Eso es verdaderamente grave y sobre todo cuando proviene de una persona que aspira a gobernar Guerrero”.

De acuerdo con Apreza Patrón, el llamado de Salgado Macedonio exhibe una “visión autoritaria y plenamente unilateral de cómo podría ser Guerrero”.

Sin embargo, el dirigente priista festejó que el pueblo de Guerrero tiene historia y ha sido insurgente “que sabe sobreponerse a la adversidad y que en ese sentido está eligiendo por Mario Moreno”.

Sobre la adhesión de Javier Solorio Almazán, exsíndico de Morena en el Ayuntamiento de Acapulco, a la campaña de Mario Moreno Arcos, candidato a gobernador del PRI y PRD, Apreza opinó que ese acto sintetiza que en éste proyecto hay propuestas y respeto.

“Quiere decir que la campaña de Mario Moreno es de propuestas y de respeto, de contacto con la ciudadanía. Está jalando más y más adeptos y vienen muchas más”, anticipó el también diputado local.

Agregó que esas adiciones importantes de otros partidos seguirán “a lo largo y ancho del estado”, especialmente en Acapulco, Iguala y Chilpancingo, porque creen en el proyecto que encabeza Mario Moreno Arcos, que es de respeto por Guerrero.

“Lo que importa no es un partido político, el partido más importante se llama Guerrero y en este sentido Mario Moreno está sumando a muchos actores de distintos partidos políticos y de la sociedad en su conjunto. Guerrero es primero”, expuso