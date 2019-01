AMLO acepta invitación para visitar a Putin en Rusia

El gobernador de Michoacán señaló que “harán llegar pipas a los lugares con mayor problema, para que no las vayan a asaltar, que no las vayan a robar o a detener en los pueblos”.

México. Notimex.- Tras afirmar que apoya el combate al robo del combustible emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Silvano Aureoles llamó a los michoacanos a tener calma.

“Es importante que tengamos calma, porque en lugares donde hay falta de combustible se volvió un problema y algunos compran para revender en 60 y hasta 80 pesos el litro, entonces tranquilos, planeamos más los tiempos de salir”, dijo.

El mandatario estatal afirmó que participará activamente en la solución del problema, al enviar pipas de combustible e implementar operativos de seguridad para que lleguen a su destino sin novedad.

“He estado en comunicación con la Secretaría de Energía y ayer les pregunté cómo ayudamos, cómo ayudo, para que no sólo estemos de espectadores, y vamos a buscar un mecanismo para ver cómo hacer llegar pipas a los lugares que tienen mayor problema, sobre todo para que no las vayan a asaltar, que no las vayan a robar o a detener en los pueblos”, dijo.

En Uruapan, donde inauguró este viernes el área de materno infantil del Hospital General, el mandatario estatal condenó la red de robo de combustible.