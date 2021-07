Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la creación de una empresa distribuidora de gas LP, la cual pertenecerá al Gobierno Federal, y que venderá a precios bajos dicho insumo a los consumidores.

Gas Bienestar será la empresa distribuidora de gas que será administrada por Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de que se controle el precio, el cual aceptó López Obrador que no ha podido controlar.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir con el compromiso de que no aumente”, explicó.