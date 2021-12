Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este lunes que la refinería Deer Park, que Pemex compró a Shell, será liquidada por completo en enero, ya que el plan era pagarla este diciembre pero por distintos motivos se retrasó la aprobación de la operación por parte de Estados Unidos.

“Hay buena relación (con EU), pero a destiempo, no fue en los términos originales, sino que se tuvo que ampliar el plazo, pidieron más información porque todavía no sabemos qué alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo, de dónde iba a salir el dinero, el origen del dinero, por qué decidimos comprar la refinería, en fin, toda la historia, y por eso no nos alcanzó el tiempo que queríamos pagarla este año, pero ya se autorizó pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo”, indicó este lunes durante su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, López Obrador agregó que con recursos sobrantes decidieron echar a andar la coquizadora de Tula que estaba inconclusa desde hace alrededor de 10 años, la cual es una obra importante porque va a producir gasolinas.

“Con lo que nos sobró se echó ya a andar la coquizadora de Tula que quedó inconclusa, es una planta muy importante porque va a producir más combustible, gasolinas. Con combustóleo, se le da un precio adicional al combustóleo convirtiéndolo en gasolina con esta planta y además se evita la contaminación, esta planta se inició hace ocho a 10 años pero cuando llegamos estaba parada porque estuvo envuelta en los problemas de corrupción de Obredecht, se llegaron a invertir 2,000 millones de dólares y estaba ahí la planta”, dijo.

El mandatario federal destacó que en su gobierno se han invertido ya alrededor de 30,000 millones de dólares en el sector.

“Entonces la rehabilitación de las refinerías, llevamos como 30,000 millones de dólares, la coquizadora de Tula, la nueva refinería de Dos Bocas y la coquizadora nos va permitir poder procesar de un millón 800 a un millón 900 barriles diarios para satisfacer el mercado interno”, aseguró.

Pemex anunció en mayo que la refinería Deer Park sería adquirida por 596 millones de dólares.

