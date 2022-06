Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este miércoles que hay autoridades locales en contubernio con grupos delictivos, “de la convivencia perversa, del contubernio, de los apoyos que dan en campañas políticas para imponerse y hacer fraude”, pero pidió tener confianza porque se va avanzando contra esta situación, “no es lo mismo ahora que cuando Calderón”.

“Puede haber alguna referencia como en Veracruz, porque el Fiscal estaba el servicio de un grupo delictivo y hasta que llega de gobernador Cuitláhuac García pone al actual Fiscal y regresó la paz a Veracruz, “no lo digo yo lo dice la población de Veracruz”, dijo.

“Yo no sé si el Fiscal tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, que a partir de que se cambió mejoraron las cosas, aunque eso no quiere decir que ya no haya violencia”, recalcó.

También dijo que en Chihuahua se merece una explicación de las autoridades locales, a fondo, “del porque una persona se movía con libertad, era patrocinador de un equipo de béisbol y que todo mundo sabía a qué se dedicaba”.

En la conferencia matutina, López Obrador señaló que muchos de los casos que “todavía tenemos tienen que ver con la tolerancia y con la impunidad en algunas regiones; en algunos estados del país es más evidente la corrupción de autoridades locales”.

Reiteró que últimamente han estado saliendo testimonios contra García Luna en Estados Unidos que involucra a Calderón, “por eso entiendo las preocupaciones de la gente que está involucrada, que participaron”.